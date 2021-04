La contessa De Blanck senza un dente ad Avanti un altro: cosa è successo

Ieri sera, domenica 11 aprile, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata di Avanti un altro pure di sera. Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno tenuto compagnia ai telespettatori affezionati al programma in questa veste particolare per beneficienza. La prima concorrente a scendere in pista è stata Patrizia De Black. La contessa ha rivelato di non aver mai guardato la trasmissione tanto da dimostrarsi un po’ impacciata. Bella figura però visto che con le domande è riuscita a cavarsela egregiamente. Un dettaglio che non è passato inosservato sul suo conto riguarda i denti! La contessa infatti ha regalato un simpaticissimo siparietto diventato in poco tempo virale.

Vediamo cosa è successo in puntata

Avanti un altro pure di sera, Patrizia De Blanck senza un dente in prima serata: la contessa aveva mangiato un biscotto

Durante la partecipazione della ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 al programma condotto da Paolo Bonolis, la povera Patrizia si è presentata senza un dente. E’ vero si notava, ma a metterlo in evidenza è stata la stessa contessa. “Addentando un biscotto ho perso un dente” ha svelato la De Blanck ad Avanti un altro pure di sera. “Non era una capsula, era un dente vero” ha anche spiegato Patrizia al pubblico della trasmissione tv di Canale 5. Un episodio che tra l’altro riporta al Grande Fratello Vip visto che la contessa l’avevamo già vista senza dente nello studio del reality show.

Il web pazzo di Patrizia De Blanck: la contessa ad Avanti un altro pure di sera con tutta la sua simpatia

La confessione di Patrizia De Blanck sul dente perso ha scatenato il popolo del web durante la messa in onda di Avanti un altro. Sui social network, gli utenti hanno ironizzato sulla disavventura della contessa come lei stessa ha fatto. Sappiamo infatti che Patrizia è una donna molto autoironica e il pubblico ha sempre amato la sua simpatia travolgente. E simpatia a parte, la contessa del popolo è riuscita anche a sedere sulla poltrona dei campioni insieme a Cristiano Malgioglio. Peccato che non siano riusciti a vincere ma comunque Mediaset ha deciso di donare comunque una interessante somma all’associazione Adotta un angelo.

Ecco qui il video di Patrizia De Blanck e il dente mancante: