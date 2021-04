Contro Amici 20 arrivano altre repliche per il sabato sera di Rai 1

La Rai quest’anno si è giocata il sabato sera ed è stato un peccato visto che Ballando con le stelle aveva fatto bene nella prima parte di stagione. Il 2021 ha condannato il sabato sera della rete ammiraglia Rai con un risultato pessimo dopo l’altro. Dopo i tentativi di andare in onda con un format debole come A grande richiesta e i record di ascolti che arrivavano su Canale 5 con i 6 milioni di C’è posta, alla fine il direttore Coletta sembra essersi arreso. E così contro Amici 20 non si gioca la carta Canzone segreta, che viene spostata al venerdì sera. E salta persino Top Dieci, il programma di Carlo Conti che era stato annunciato da un promo con tanto di data.

Dopo un primo slittamento, il debutto era previsto per questa settimana ma alla fine si è deciso: Top Dieci non andrà in onda al sabato sera. Carlo Conti non sfida la sua amica Maria de Filippi ma passa il turno e andrà in onda, secondo quelle che sono le ultime notizie, al venerdì sera come è successo per Canzone segreta.

Che cosa vedremo quindi al sabato sera di Rai 1 dal 17 aprile? Dopo le repliche di Sotto Copertura ( fiction del 2017 che ha comunque fatto registrare un ascolto molto più interessante di tutti gli speciali di A grande richiesta visti sulla prima rete) ci saranno altre repliche.

Contro Amici 20 arriva Il commissario Montalbano?

In un primo momento si era pensato che ad andare in onda contro Amici 20 potesse essere Il commissario Montalbano e che le puntate di Sotto copertura restanti sarebbero andate in onda in un momento diverso. Ma a quanto pare anche il 17 aprile vedremo la fiction con Claudio Gioè.

Secondo quanto riferisce il sito DavideMaggio.it Rai 1 trasmetterà in prima serata da sabato 17 aprile la seconda stagione di Sotto Copertura, trasmessa in prima visione nel 2017. Si partirà con i primi tre episodi ( uno in più rispetto al solito quindi, per coprire almeno fino a mezzanotte) gli altri tre episodi il 24 aprile e gli ultimi due il primo maggio. Sabato scorso la riproposizione della prima stagione è stata seguita da 3.125.000 spettatori, pari al 13.8% di share.

Niente scontro quindi tra Maria e Carlo Conti. A gennaio, quando su Rai 1 era tornato in onda Affari tuoi con una versione speciale dedicata agli sposi, il conduttore e la rete avevano deciso di andare in onda con un programma in partenza alle 20,30 che salutava il pubblico intorno alle 23. Nonostante gli ascolti buoni, soprattutto perchè fatti contro C’è posta mai sceso sotto la media dei 6 milioni di spettatori, la decisione di accorciare il sabato sera di Rai 1 ha causato forse uno spostamento di pubblico che, anche a causa del lockdown forzato, si sintonizza su Canale 5.

La mancanza di coraggio da parte di Rai 1, di proporre magari un film in prima visione o un programma culturale come Ulisse che potrebbero far cambiare canale, ha condannato probabilmente la rete a perdere la leadership di questo giorno della settimana.