Tommaso Zorzi e Francesco Oppini indivisibili: duetto al Maurizio Costanzo Show (VIDEO)

L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini continua. I due si sono conosciuti grazie al Grande Fratello Vip 5 dove l’influencer e ora opinionista de L’isola dei famosi ha anche confessato di essersi innamorato del figlio di Alba Parietti. Sentimenti a parte, i due sembrano sempre più uniti e inseparabili emozionando il popolo del web che ha sempre sostenuto questo improbabile duo fin dai tempi del reality show. Tommaso e Francesco sono stati ospiti del Maurizio Costanzo Show dove si sono esibiti in un duetto sulle note di Your song sul palco popolato dall’amica in comune Stefania Orlando, Arisa e tanti altri.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, l’amicizia continua con un duetto al Maurizio Costanzo Show

Non solo Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno dimostrato di sapercela fare con la musica anche se non è del tutto il loro mestiere ma hanno anche fatto esplodere il popolo del web. Il video della loro esibizione, infatti, ha fatto il giro dei social network prima ancora che il programma tv di Canale 5 andasse in onda scatenando i commenti dei fan che sembravano non aspettare altro. La sintonia tra i due è visibile, segno della grande amicizia che continua a crescere nonostante la fine del reality show terminato ormai da qualche mese proprio con la vittoria di Zorzi.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini pronti a dei progetti insieme: che cosa hanno in mente i due ex gieffini

Tz vip e oppiners possono stare tranquilli perché questa molto difficilmente sarà l’ultima volta che vedremo insieme e pubblicamente Tommy e Francesco. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, sembrano proprio avere dei progetti in comune. Gli spoiler sono pochi ma sui social network si mostrano insieme spesso e volentieri e i fan hanno i loro sospetti. Oggi, per esempio, è possibile guardare l’intervista di Zorzi ad Oppini su Mediaset Play per il Punto Z. Insomma, non ci resta che attendere.

Per il resto, vi lasciamo con il video dell’esibizione di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini al Maurizio Costanzo Show. Ecco il video del duetto con il brano Your song: