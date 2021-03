Tommaso Zorzi da Verissimo le prime parole per Francesco Oppini

Tommaso Zorzi sarà protagonista della puntata di Verissimo trasmessa domani, 6 marzo 2021. Le puntate del programma di Canale 5 sono registrate e come sempre arrivano le prime anticipazioni. Era stato lo stesso Tommaso a dire che ci sarà molto da vedere a Verissimo! Uscito dalla registrazione aveva rivelato di aver fatto parecchio taglia cuci con Silvia Toffanin. E dalle prime anticipazioni della puntata di Verissimo possiamo dirvi che Tommaso ha fatto una sorta di classifica dei concorrenti più falsi del GF VIP 5. Per chi non lo sapesse ( quei pochi che non hanno visto le ultime storie sui social di Tommaso), sua sorella Gaia ha fatto una raccolta di tutte le cose che sono state dette contro di lui in questi sei mesi. Ed è anche per questo che Tommaso è adesso pronto a fare una sua personale classifica delle persone più false. Non solo, Tommaso ha anche parlato di quello che è successo con Francesco Oppini e del sentimento che prova per lui.

Le prime parole di Tommaso per Francesco Oppini

Ovviamente non si poteva non parlare anche di Francesco Oppini. Tommaso da quando è uscito dalla casa ne parla spesso. Ha mostrato le lettere che ha portato, ed è davvero legatissimo al figlio di Alba Parietti. “Per lui ho preso una sbandata, ogni volta che lo vedo mi commuovo” ha detto Tommaso. Al momento c’è stato poco tempo per vedere Oppini, tra una registrazione di un programma e gli impegni. Ma siamo sicuri che appena sarà possibile i due recupereranno il tempo perduto.

Tommaso Zorzi a Verissimo: la classifica dei vipponi più falsi

Tommaso piazza nei primi posti della classifica il nome di Guenda Goria ( nonostante le abbia dato anche un passaggio in macchina dopo la finale del Grande Fratello VIP 5). Non gli sono piaciute alcune cose fatte da Guenda in queste ultime settimane, in particolare dopo l’uscita dalla casa di Maria Teresa Ruta. E terza classificata proprio la sua “ex amica”. Per Tommaso Maria Teresa ha fatto la stratega, abbia creduto di esserlo…

In merito al suo percorso in casa invece ha detto che di certo ci saranno stati degli errori, forse anche perchè parla tanto ma non rimpiange nulla di quello che ha fatto. “Non riesco a stare zitto perchè fa parte del mio carattere” ha detto Tommaso.

Appuntamento a domani per l’intervista integrale, ci sarà anche l’incontro in studio con Stefania Orlando per la reunion degli Zorzando.