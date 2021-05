A Uomini e Donne una scelta improvvisa un mese prima della chiusura: le anticipazioni

La nuova formula di Uomini e Donne non ha permesso al pubblico di affezionarsi molto alle storie dei giovanissimi tronisti e a differenza di quanto accadeva fino a qualche anno fa, le vere e proprie ship, diciamolo pure, non sono nate! E’ quasi difficile persino ricordare i nomi dei tronisti di questa edizione e sapere se stanno ancora insieme alle loro scelte ( alcune storie sono finite nel peggiore dei modi). Ma oggi c’è una notizia che di certo piacerà a chi ama le anticipazioni di Uomini e Donne: uno dei tronisti ha fatto la sua scelta! Volete sapere di chi si tratta? Se siete interessati a spoiler e anticipazioni, ecco tutte le ultime news per voi. Buona lettura!

SPOILER ALERT ANTICIPAZIONI SCELTA UOMINI E DONNE

Uomini e Donne anticipazioni: c’è la prima scelta

Ieri come saprete è stata registrata una delle ultime puntate di Uomini e Donne e, come spesso accade, il giorno dopo arriva la seconda registrazione. E proprio pochissimi minuti fa, come raccontano le talpe del Vicolo delle News, è arrivata una scelta. A fare la sua scelta, con un paio di settimane di anticipo rispetto ai tempi che ci saremmo potuti aspettare, è stata Samantha. La tronista ha conosciuto nel suo percorso due ragazzi con i quali ha passato più tempo. Parliamo di Alessio e di Bohdan. Alla fine sembra proprio che la tronista abbia deciso di fare la sua scelta e abbia optato per Alessio. Del resto che la tronista si fosse presa una bella scuffia per il suo corteggiatore dai rossi capelli sembrava essere parecchio evidente nonostante la sua vicinanza all’altro corteggiatore.

E che cosa avrà detto Alessio, avrà risposto di si alla bella Samantha? Per il momento non ci sono anticipazioni che ci rivelano quella che è stata la risposta del corteggiatore ma vi terremo aggiornati!