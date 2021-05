Domenica Live sempre peggio ma per Barbara d’Urso sono ascolti da festeggiare

Sempre peggio gli ascolti di Domenica Live, un programma alla canna del gas che non ha nulla da dire di diverso rispetto al Pomeriggio 5 che si vede in tutti i giorni della settimana e che non regala niente al pubblico a casa. Domenica Live, prima della decisione kamikaze di Mediaset di accorciarlo e di mandare in onda Live in prima serata, era un programma di punta per la rete. Aveva dei talk ma anche delle interviste e delle inchieste approfondite. Raccontava pagine di cui per tutta la settimana poi si parlava sui siti e sui giornali. Creava dibattito anche se per alcuni argomenti. Oggi di quella Domenica Live non è rimasto praticamente nulla. Si rivedono gli stessi personaggi che non hanno nulla da dire, si ascoltano le storie che sono trite e ritrite e la conduttrice paga caro anche il suo modo di fare che ormai non convince più. Perchè se ti ergi paladina dei diritti degli omosessuali, quando hai Matteo Salvini in studio alzi i toni, pretendi delle risposte, non ti accontenti di frasi fatte e di circostanza, vai oltre. Non incroci le braccia a mo di cazziatone come se fossimo nella casa del Grande Fratello perchè Matteo Salvini non è il concorrente di un reality ma il leader della Lega Nord e deve dare delle risposte a te che chiedi delucidazioni. Tutto questo cavalcare un tema, nel caso della puntata di ieri, 2 maggio 2021 il “caso Fedez” senza però affrontare faccia a faccia il tuo interlocutore, andava bene fino a qualche anno fa, oggi ci vuole ben altro. E’ il pubblico che te lo chiede. Soprattutto se combatti una battaglia da anni. E la d’Urso ha sempre dato spazio nei suoi programmi a chi voleva denunciare, ha sempre raccontato storie e probabilmente ha anche aiutato moltissimo decine e decine di persone. Ci ha sempre messo la faccia e il cuore, davvero. Per questo dai suoi programmi e da lei ci si aspetta di più.

A risentire di tutto quello che non funziona più sono ovviamente gli ascolti e se anche la conduttrice trova il modo per festeggiare e per ringraziare il suo pubblico, i numeri parlano chiaro e che siamo di fronte a un flop, come era anche Live-Non è la d’Urso è evidente a tutti.

Perchè non cambiare quindi la rotta? Forse perchè non lo si può fare. E’ evidente a tutti che il budget di cui dispone Barbara d’Urso è quello che è e che quindi ci sia poco da aspettarsi. Ma perchè non sfruttare quello che si ha? Perchè ad esempio, con un Matteo Salvini collegato in diretta, non si alza la posta in gioco, con domande centrate e obiezioni sensate? Così non va e dovrebbe essere arrivato il momento di capirlo. Se fosse avvenuto, oggi saremmo tutti qui a parlare di come Barbara d’Urso ha “messo all’angolo” Salvini, e invece non lo ha fatto. E questo è solo un esempio per capire perchè tutto questo non funziona più.

I numeri di Domenica Live il 2 maggio 2021

Domenica Live fa 1.771.000 spettatori con l’11.69%, nella parte Attualità dalle 14.38 alle 17, 1.850.000 spettatori con il 12.89%, dalle 17.04 alle 17.55, e 1.826.000 spettatori con l’11.84% dalle 17.59 alle 18.30 (Ultima Sorpresa di 7 minuti: 1.621.000 – 10.19%). Numeri davvero molto bassi soprattutto perchè su Rai 1, si parla di ben altre cifre.

Se Mara Venier va persino vicina ai 3 milioni di spettatori, Francesca Fialdini batte la d’Urso superando i 2 milioni. E anche per Rai 1 c’è la zona gialla, c’è lo sport e via dicendo. Per cui attenzione a quando si giustificano i cali, soprattutto se sulla rete avversaria i numeri sono ben altri.

Domenica In fa 2.987.000 spettatori pari ad uno share del 17.94%, nella prima parte, e 2.529.000 spettatori pari ad uno share del 16.96%, nella seconda parte (I Saluti di Mara di 1 minuto e mezzo: 1.989.000 – 13.84%). Da Noi… A Ruota Libera fa un ascolto medio di 1.916.000 spettatori pari al 12.75%.

