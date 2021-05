Primo appuntamento crociera: Flavio Montrucchio salpa con la nave dell’amore

La nave di Primo appuntamento è pronta a sbarcare nel mare dell’amore e anche noi siamo pronti a farci guidare dal capitano Flavio Montrucchio in questa nuova avventura tutta da scoprire. Primo appuntamento lascia, almeno per il momento, lo storico ristorante dove si sono svolti tutti gli appuntamenti fino a questo momento e ci regala una versione anche più estiva ed esotica del programma diventando Primo appuntamento crociera! Sentite già il rumore delle onde che fa da sottofondo agli appuntamenti di sconosciuti di tutte le età che hanno scelto di partecipare a questo esperimento sociale?

Dopo la fortunissima ultima edizione di Primo appuntamento che si è chiusa con la media record di quasi 600.000 spettatori e oltre il 2% di share – il programma di Flavio Montrucchio debutta con spin-off dall’ambientazione inedita: una nave da crociera! Il ‘Re di cuori’ Flavio Montrucchio salpa con il suo carico di concorrenti in cerca dell’anima gemella per “PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA”, in prima assoluta sul canale 31 da martedì 18 maggio alle 21:20.

Ma scopriamo qualcosa in più su questo format nuovo solo in parte, perchè lo spirito resta lo stesso: mettersi in gioco e trovare l’amore, che sia uno sconosciuto poco conta!

Primo appuntamento crociera: la nave dell’amore pronta a sbarcare su Real Time

Le coppie protagoniste di questo format, anche nel rispetto di tutte le norme anti covid, avranno la possibilità di conoscersi non solo a tavola come avviene di consueto. Se lo vorranno, infatti, avranno modo anche di proseguire con un romantico dopocena al chiaro di luna o a bordo piscina e magari… in una suite da condividere! Le coppie potranno trascorrere insieme anche i giorni successivi, tra panorami mozzafiato e tramonti sul mare, in una dimensione più dilatata e ricca di colpi di scena. Ma non solo: la novità di questo format è anche un’altra. Infatti ci saranno dei passeggeri che potranno essere una sorta di terzo incomodo e quindi rovinare il primo appuntamento di qualcuno. Ricordate una delle puntate dell’ultima stagione di Primo appuntamento, quando un ragazzo si era praticamene invaghito di una delle ragazze che stava a un altro tavolo e le aveva anche lasciato il numero? Ecco questi imprevisti nel nuovo format, potrebbero essere all’ordine del giorno!

Flavio, vero “capitano” della nave dell’amore, si prenderà cura dei concorrenti fin dall’imbarco, raccoglierà le loro emozioni, seguirà l’andamento degli appuntamenti, in alcuni casi farà da confidente o da pacificatore, se la situazione lo richiederà.

A bordo della nave MSC Grandiosa, i concorrenti sono pronti a farsi conquistare dalle atmosfere di un romantico viaggio da Genova a Malta e ritorno, passando per gli arcipelaghi più belli del Mediterraneo.

La sigla del programma La nave dell’amore è scritta e interpretata da Flavio Montrucchio, con l’arrangiamento del maestro Adriano Pennino. Un tocco in più che il conduttore ha voluto dare a questo nuovo programma di Real Time.