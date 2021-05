Giulia a Verissimo: “Le ragazze che mi bullizzavano mi hanno scritto dopo Amici”

Grandi ospiti nella puntata di Verissimo in onda oggi 22 maggio 2021 e non poteva mancare anche la vincitrice di Amici 20. Parliamo ovviamente di Giulia Stabile che è stata una delle protagoniste della puntata di oggi del programma condotto da Silvia Toffanin. Oltre al momento magico dedicato alla sua storia con Sangiovanni e a questo amore che dovrà sbocciare anche fuori dalla scuola, c’è stato anche molto altro da raccontare. Già perchè anche se qualcuno continua a dire che Giulia sa solo ridere, in realtà la ballerina ha un mondo dentro tutto da scoprire. E oggi ha scelto di parlare anche di quando a scuola veniva bullizzata e di cosa è successo una volta finito Amici perchè quelle stesse persone che le hanno fatto tanto male in passato, sono tornate a farsi sentire.

Giulia ricorda gli anni di bullismo a scuola

La vincitrice di Amici 20 racconta:

Gli anni di scuola non sono stati belli, sono stata presa di mira a scuola, all’inizio da alcune ragazzine, poi da quelle che credevo amiche e che hanno voluto farsi belle agli occhi delle altre. E poi è stato tutto un susseguirsi di farsi belle agli occhi delle altre ed io sono rimasta da sola. E’ stata tosta. Oggi sto ricevendo molti messaggi, anche da parte di alcuni di loro.

La ballerina ha apprezzato tutto questo ma si rende conto che forse scusarsi oggi è davvero troppo facile: