Francesco Venditti commosso per le parole di Ricky Tognazzi

Francesco Venditti ospite a Oggi è un altro giorno, è stato lui protagonista dell’intervista di oggi. Ha cercato di non commuoversi ma quando è arrivato il video messaggio di Ricky Tognazzi le lacrime gli hanno reso gli occhi lucidi, lo stesso quando ha visto i suoi quattro figli, ascoltato le loro parole piene d’amore. Francesco Venditti è figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti, tante volte abbiamo ascoltato lei raccontare di quell’amore finito con dolore. Ed è Francesco a ripetere ciò che non ci sorprende. “Le madri in generale credono siano l’essenza di un figlio maschio e io penso che una madre vada assecondata ma quello che le ho sempre rimproverato è che continua a dare dei consigli quando non le vengono chiesti. Da genitore dare dei consigli quando non sono richiesti è come dare un giudizio, un figlio li riceve come un giudizio”. Francesco non lo fa con i suoi figli e spiega che invece sua madre anche prima di arrivare nello studio di Oggi è un altro giorno ha continuato a farlo.

FRANCESCO VENDITTI A OGGI E’ UN ALTRO GIORNO

Anche oggi per esempio gli ha dato i consigli sul come vestirsi e sul cosa dire in trasmissione. Francesco ha risolto molto andando in analisi e così ha capito se stesso e ha capito lei, i suoi genitori. A 4 anni ha detto a un fidanzato della mamma di non portargli giochi, era inutile perché tanto non avrebbe dormito a casa con la mamma. Forse era più grande perché ricorda quel momento; ovviamente la mamma scelse il figlio e fece accomodare fuori il fidanzato.

La cosa più sofferente per lui era quello di avere 4 o 5 armadi, uno a casa sua, uno dai nonni, un altro dagli altri nonni e uno a casa del padre. “Se non si fossero separati forse sarei stato peggio di quello che sono ma ho avuto la fortuna di incontrare i rispettivi compagni… Poi c’è Ricky che per tanti è un mio secondo padre ma invece no lui è un primo ma non so ancora cosa ma non è un secondo perché è brutto, è un primo. Io non sono una persona espansiva ma non gli dico spesso che gli voglio bene” ma arriva un video messaggio di Ricky Tognazzi che gli dice che lo fa commuovere, gli dice che è un attore straordinario e lo ringrazia: “Grazie per questi anni di convivenza. Tu mi hai regalato tanto e tu hai tanto a insegnare, sei anche un ottimo papà, anzi un ottimo mammo. Sai dare il tuo amore e questa è una dote maschile e femminile, le hai tutte e due dentro”.