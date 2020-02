Ricky Tognazzi a Vieni da me conferma che Simona Izzo l’ha costretto a sposarla (Foto)

Non ha esagerato Simona Izzo quando ospite a Vieni da me ha confidato di aver costretto Ricky Tognazzi a sposarla (foto). Tutto confermato dal regista e attore che oggi era nello studio di Caterina Balivo. Domenica 23 febbraio andrà in onda la seconda stagione della serie La vita promessa con Luisa Ranieri, e Tognazzi è il regista ma la Balivo ne ha approfittato per un po’ di domande al buio. Tra queste anche il matrimonio con Simona. Tutto vero: “Simona mi ha abbastanza costretto a sposarci” è la confessione di Ricky Tognazzi che ama da anni la sua compagna, ripete più volte che non l’ha mai tradita, solo una volta o forse anche di più con il pensiero, ma è normale in tanti anni avere “un pensiero della notte”. Tutto questo mentre di certo la Izzo era a casa a seguire la puntata di oggi di Vieni da me. Lui sa già che a casa lei si arrabbierà, è gelosa, è passionale, agisce d’istinto, ma è anche così meravigliosa, unica proprio per come si pone.

RICKY TOGNAZZI SPIEGA COME SIMONA IZZO L’HA COSTRETTO ALLE NOZZE

Per anni gli ha chiesto il matrimonio e alla fine l’ha messo con le spalle al muro, l’ha letteralmente costretto perché sfinito. Racconta che lei continuava a insistere, poi partono, fanno le valigie per andare a trovare sua madre e guidava Simona che a un certo punto e per tutto il viaggio gli ha detto: “la prima cosa che dici a tua madre quando arriviamo è che noi ci sposiamo” ha quindi continuato a guidare sempre più nervosa rischiando anche incidenti. Ha così tanto insistito che davvero appena Ricky è sceso dall’auto ha detto a sua madre: “Io e Simona ci sposiamo”.









La reazione della madre è stata ovvia, avrebbe voluto un modo più carino per una cosa così importante. Da film la risposta di Ricky Tognazzi: “Non c’è mai un modo carino per dare una cattiva notizia”. Nonostante tutto però un bellissimo amore che dura da tanto tempo.