Antonella Clerici omaggia il tricolore col suo look in cucina (Foto)

Un omaggio al tricolore e Antonella Clerici (foto) è così che inizia la puntata di oggi 2 giugno 2021 di E’ sempre mezzogiorno. La conduttrice è sempre molto attenta alla giornata che condivide con il suo pubblico di Rai 1. Oggi è un giorno di festa per la nostra Italia e da sempre la Clerici racconta il suo orgoglio di essere italiana. Oggi per la festa della Repubblica un look ancora una volta perfetto, un modo diretto e immediato per esternare la sua gioia di essere italiana, l’emozione in questa giornata così importante per tutti noi. Pantaloni rossi, camicia bianca, Antonella Clerici sembra avere dimenticato il verde, invece si gira e mostra l’acconciatura, tra gli capelli c’è il verde.

E’ SEMPRE MEZZOGIORNO TUTTI GLI OMAGGI ALLA NOSTRA REPUBBLICA ITALIANA

Anche il grembiule scelto oggi per aiutare in cucina è bianco, rosso e verde, tutto perfetto e la conduttrice lo sottolinea più volte, anche con le ricette proposte da tutti i protagonisti di oggi. I tortelli tricolore di Daniele Persegani, il pane tricolore di Fulvio Marino, il semifreddo alle mandorle decorato con i tre colori della bandiera da Fabio Potenzano, gli spaghetti al pomodoro di Cavalcanti, il filetto all’italiana di Barbara De Nigris.

“Io sono molto patriottica, quando si parla male del mio Paese mi viene il nervoso; io posso farlo, gli altri no. Ad esempio, gli americani, che sicuramente hanno molti difetti, hanno questo senso della Patria” commenta la Clerici e non è la prima volta che si racconta con il suo attaccamento all’Italia.

Il maestro Andrea Casamento fa ascoltare l’inno nazionale e Antonella ammette che si emoziona sempre. Inizia a cantarlo: “L’inno non si sostituisce mai” nonostante c’è chi non lo apprezzi fino in fondo.

“Noi abbiamo anche una bella bandiera, abbiamo bei colori, io dico sempre che se dovessi nascere di nuovo voglio sempre nascere italiana… Lo dico che se magari qualcuno dall’alto mi ascolta…”.