Anna Falchi sbarca a I Fatti Vostri con una formula tutta nuova

Arrivano nuove indiscrezioni da Tvblog che scova dettagli e indizi su quella che dovrebbe essere la nuova formula de I Fatti vostri nella stagione televisiva 2021/2022. Dopo aver anticipato che la prossima edizione non avrà un conduttore centrale ma sarà una sorta di conduzione corale, Tvblog aggiunge anche un altro tassello rivelando il nome del volto femminile scelto per lo storico programma di Rai 2. Sarà Anna Falchi, stando a quanto si legge su Blogo, ad approdare nel programma del mezzogiorno della rete. Ma non sarà da sola. Come detto in precedenza, la prossima edizione del programma avrà una serie di spazi con una divisione più o meno uguale del tempo. Non dovrebbe esserci, secondo le ultime notizie, Giancarlo Magalli. Al suo posto, al fianco di Anna Falchi, dovremmo ritrovare Salvo Sottile che si è ritagliato in questa edizione un piccolo spazio e ha conquistato il pubblico e che quindi avrà una sorta di promozione nella prossima stagione de I fatti vostri.

I Fatti vostri stagione 2021-2022: tutte le novità

Ricapitolando quindi, non dovrebbe esserci Giancarlo Magalli, che però non si era congedato qualche settimana fa come se fosse la sua ultima volta. Si capiva dai saluti che il destino fosse incerto ma ci si aspettava forse un congedo diverso visto che in ogni caso, il conduttore ha fatto la storia del programma di Rai 2. In ogni caso per il conduttore ci sarà spazio in quel di Rai 2, visto che avrà un programma tutto nuovo da conduttore. Il suo quindi, è solo un arrivederci ma a metà.

Oltre ad Anna Falchi e Salvo Sottile, dovrebbe esserci anche Umberto Broccoli, con nuovi spazi dedicati alla cultura e al costume.

Sempre secondo le prime anticipazioni di Tvblog, che potrebbero poi essere confermate nella giornata di presentazione dei palinsesti Rai, ci saranno anche novità sui temi trattati e si cambierà anche lo studio. Una vera e propria rivoluzione per il programma di Rai 2. Non ci resta che attendere settembre per capire se il pubblico apprezzerà!