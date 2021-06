Chi l’ha visto oggi 16 giugno: le ultime su Denise e Saman

Chi l’ha visto non si ferma e sfida anche la nazionale di calcio. Per chi non ama lo sport e non seguirà la partita della nazionale, questa sera torna Federica Sciarelli con una nuova puntata del programma di Rai 3. E come potrete immaginare, una buona parte del programma sarà dedicata anche al caso Denise Pipitone. IN questi ultimi giorni si è parlato moltissimo di una nuova segnalazione arrivata da una persona autorevole come l’ex Pm Maria Angioni che aveva seguito il caso a Marsala, pochi anni dopo la scomparsa della figlia di Piera Maggio. La dottoressa Angioni, si era detta sicura di aver rintracciato Denise, grazie al lavoro di due persone molto ben informate, e di avere anche del materiale per dimostrarlo, materiale che sarebbe stato poi inviato alla procura di Marsala. La pista però, a detta di molti giornalisti che hanno seguito questa segnalazione, verificandola in qualche modo, sembrerebbe non portare a nulla, se non a una ragazza che ha vissuto per anni a Mazara, che oggi vive in Tunisia ma che non avrebbe nulla a che fare con Denise. Se ne potrebbe forse parlare anche nella puntata di Chi l’ha visto in onda oggi su Rai 3.

Si tornerò chiaramente a parlare anche di Saman, con le ultime notizie sul caso. Il padre della ragazza aveva detto a un giornalista che sarebbe tornato in Italia il 10 giugno per spiegare tutto, ma non risulta che l’uomo abbia fatto ritorno dal Pakistan.

Chi l’ha visto anticipazioni: tutti i casi di oggi 16 giugno 2021

A “Chi l’ha visto?”, mercoledì 16 giugno alle 21.20 su Rai3, attese novità sul caso di Denise Pipitone e aggiornamenti sul caso di Saman, la ragazza uccisa dalla propria famiglia che la voleva costringere a un matrimonio combinato. Per la prima volta, poi, parlerà il figlio di Angela Costantino, la mamma che è stata fatta scomparire nel 1994 e di cui non è mai stato trovato il corpo. Dopo 15 anni, invece, è sparita nel nulla anche Barbara Corvi. Sono la cognata e la moglie di Roberto Lo Giudice, ora indagato per l’omicidio di quest’ultima.

Appuntamento quindi alle 21,25 circa su Rai 3 per una nuova puntata di Chi l’ha visto.