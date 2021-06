Estate in diretta: per Roberta Capua e Semprini ritorno alla “formula Vita in diretta a due”

Non c’era da aspettarsi una grande rivoluzione per Estate in diretta e infatti il programma in onda da oggi su Rai 1, torna praticamente a essere quello che è stato per anni La vita in diretta. Torna la formula a due con i due conduttori che si alternano e che passano da una parte dello studio all’altro. Tornano i classici ospiti, tornano gli inviati visti per una stagione intera a La vita in diretta. C’è solo una novità di cui parlare: la scelta di questa coppia, quella formata da Roberta Capua e Gianluca Semprini. La Capua torna in diretta, con un programma tutto suo, dopo oltre dieci anni e dimostra di non aver mai perso lo smalto giusto. Perchè conduttori non ci si improvvisa, lo si diventa lavorando e lei lo ha fatto. Eleganza e modi giusti, sono sicuramente ingredienti vincenti anche in questa formula che puzza un po’ di stanza rimasta chiusa per troppo tempo. Ma è estate, si sa, e non c’era da aspettarsi nulla di diverso. Si può sempre migliorare: salvateci dalle dirette dei matrimonio di cui possiamo davvero fare a meno, dagli ospiti visti e rivisti e raccontateci qualcosa di diverso. Di storie che non conosciamo ad esempio.

Gianluca Semprini fa il suo. E’ un giornalista e si vede. Non piacerà forse a qualcuno, ma potrebbe conquistare il target al quale il programma estivo di Rai 1 si rivolge. Va detto però, che dopo quasi un anno in cui Alberto Matano ha cercato di svecchiare, con Estate in diretta qualche passettino indietro lo si è fatto.

Estate in diretta: gli ascolti reggeranno?

Vedremo domani che cosa ne penserà il pubblico, visto che fino a venerdì scorso La vita in diretta ha incassato una media di ascolti superiore al 20% di share con oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv. Dei programmi che hanno esordito oggi, in ogni caso, Estate in diretta è quello che ci sembra partito meglio. Se infatti Dedicato con Serena Autieri ci ha lasciato parecchi dubbi, Il pranzo è servito ha anche deluso le aspettative di molti. Ma è ancora presto, in ogni caso, per dare dei giudizi definitivi. Abbiamo ancora due mesi davanti a noi, la strada è lunga.

Lato ascolti sarà anche interessante capire quanto la Maratona Mentana dedicata all’attesa di Giuseppe Conte, e poi alla sua conferenza, abbia tolto qualcosa ( sempre che lo faccia) al programma di Rai 1. Aspettiamo quindi i dati per commentare nuovamente, e le prossime puntate di Estate in diretta per avere un giudizio più ampio.