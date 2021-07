Ascolti pazzeschi per l’Italia: la semifinale di Euro 2020 fa il 67 % di share

L’Italia si ferma davanti alla tv, ai tablet, ai cellulari, ai maxi schermi per fare il tifo per la nazionale di calcio. E alla fine, dopo oltre 120 minuti arriva il risultato che tutti si aspettavano: la vittoria degli azzurri e il passaggio alla finale. Record di ascolti per Rai 1 con la gara vista ieri, 6 luglio 2021 da 17.4 milioni di telespettatori e il 67,5% di share. Tutti davanti alla tv per fare il tifo per i nostri azzurri che ci hanno regalato la finalissima.

Una serata magica per gli azzurri che hanno davvero sudato il passaggio del turno, e hanno fatto sudare milioni di italiani che in queste calde sere d’estate stanno vivendo un altro sogno. Quello di concedersi qualche ora di spensieratezza. Dimenticare quello che è stato non è possibile, pensare che sia finito tutto, altrettanto. Il calcio però si sa, porta il buon umore, soprattutto se si vince anche in una serata difficile come quella di ieri. La nazionale di Mancini ha avuto molto fortuna, inutile negarlo, con una Spagna che ha sprecato molto, giocando una partita quasi perfetta. Quasi. Perchè i rigori si sa, condannano o salvano e questa volta è stata l’Italia ad avere la meglio.

Non poteva quindi che essere una serata dai grandi ascolti quella di ieri, con dei dati pazzeschi per Rai 1 che si godrà tra l’altro anche la finalissima. L’11 luglio in prima serata si gioca per il titolo di campioni di Europa e la nostra nazionale affronterà una tra Inghilterra e Danimarca ( il verdetto arriverà dopo la gara di oggi). Se dovessero passare gli inglesi sarà una partita ancora più complicata visto che la nazionale di Kane giocherà in casa, a Londra, nello stadio di Wembley con migliaia di tifosi pronti a fare esplodere lo stadio.

Ascolti 6 luglio 2021: è boom per la nazionale

17.4 milioni di telespettatori e il 67,5% di share per la semifinale Italia-Spagna in diretta ieri su Rai 1. I rigori sono stati visti da 17.353.000 telespettatori con il 72,6% di share su Rai 1. Pre e post partita interessano 12.817.000 spettatori (57.9%).