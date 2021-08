Ascolti pazzeschi per il doppio oro olimpico a Tokyo 2020: Rai 2 da record

Non poteva essere altrimenti. Non saranno i numeri toccati dalle partite della nazionale italiana ma sono numeri strepitosi quelli arrivati ieri per le Olimpiadi su Rai 2. Complice anche un orario abbastanza abbordabile, per il pubblico ( a causa del fuso si è perso molto, da detto), le strepitose vittorie di Jacobs e Tamberi sono da record di ascolti per Rai 2 nella giornata del primo agosto 2021. Tra le 14 e le 15 oltre 7 milioni di spettatori sintonizzati sulla rete per seguire le imprese dei nostri due azzurri. E le aspettative non sono state tradite: oro per il salto in alto prima, oro per i 100 metri dopo. Due medaglie storiche nel giro di 10 minuti, due ori che hanno infiammato gli ascolti di Rai 2 che davvero ha registrato un record per i queste Olimpiadi.

Che numeri per le Olimpiadi il primo agosto 2021: record per Rai 2

La media degli ascolti per il pomeriggio tutto d’oro di rai 2: 5.612.000 telespettatori sintonizzati ieri pomeriggio sulla rete Rai che parla solo la lingua delle Olimpiadi questa estate. Numeri davvero preziosi che diventano a loro volta d’oro se si analizzano i picchi delle vittorie dei nostri due azzurri. Share al 37,84% di media che poi cresce al momento decisivo delle due gare. Numeri davvero incredibili per l’atletica e anche una grandissima soddisfazione per Gimbo e Marcell che hanno ringraziato gli italiani più volte, dicendo di aver sentito tutto l’affetto, nonostante l’assenza del pubblico nello stadio olimpico.

Nel dettaglio: 6.607.000 spettatori con il 44,2% per la vittoria e gli ultimi salti di Gianmarco Tamberi che conquista un oro con il salto in alto. E qualche istante dopo nuovo picco anche per Marcell Jacobs : la sua storica impresa viene vista da 6.920.111 spettatori e appassionati, con lo share di 46,17%. Che numeri pazzeschi per questi due ragazzi che si sono davvero meritati anche il grandissimo affetto arrivato dall’Italia.