E’ boom di ascolti per la nazionale su Rai 1: il risultato delude, i dati auditel sono un trionfo

L‘Italia si sta complicando, e anche parecchio, il percorso che la porterà verso la qualificazione ai mondiali. E se il cammino di avvicinamento a Euro 2020 era stato impeccabile per la squadra di Roberto Mancini, non si può dire lo stesso di quello che sta succedendo nelle ultime settimane per l’avventura mondiale. L’Italia gioca bene ma non brilla, almeno sul campo. Già perchè per quello che riguarda gli ascolti invece, questa nazionale continua a macinare record su record. Basti pensare anche ai dati auditel conquistati nella serata di ieri, 5 settembre 2021. La partita che ha visto protagoniste l’Italia e la Svizzera, valida per la qualificazione ai mondiali 2022, ha fatto incassare a Rai 1, numeri davvero pazzeschi. E’ l’onda di affetto che prosegue, dopo la vittoria della nazionale azzurra a Euro 2020. Più di 8 milioni i telespettatori davanti alla tv, peccato per il risultato, visto che l’Italia ha portato a casa il secondo pareggio consecutivo dopo quello con la Bulgaria.

Ma vediamo nel dettaglio i numeri di questa sfida.

Boom di ascolti per la nazionale azzurra: ecco i dati auditel del 5 settembre 2021

Svizzera-Italia, per le qualificazioni al Mondali 2022, porta a casa numeri pazzeschi: quasi 9 milioni i telespettatori davanti alla tv. Precisamente sono 8.654.000 gli spettatori pari al 42% di share.

Chiude malissimo su Canale 5 la serie spagnola Grand Hotel che non ha mai brillato. Su Canale 5 Grand Hotel fa 1.579.000 spettatori pari all’8.8% di share. E sulle altre reti, tutti numeri molto più bassi. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 882.000 spettatori (4.2%) e NCIS New Orleans di 926.000 (4.9%). Su Italia 1 Matrimonio a Parigi fa 761.000 spettatori con il 4% di share. Su Rai3 Juliet, Naked – Tutta un’altra Musica ha raccolto davanti al video 587.000 spettatori pari ad uno share del 3%. Su Rete4 L’Amore Criminale fa 652.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Churchill ha segnato l’1.7% con 312.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef 10 è la scelta di 519.000 spettatori (3.2%) mentre sul Nove What Women Want – Quello che le Donne Vogliono segna l’1.7% con 278.000 spettatori.