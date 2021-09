Il week end di Canale 5 si riaccende dal 18 settembre: cosa vedremo

Non c’è una vera e propria data di inizio: la partenza del palinsesto autunnale di Mediaset e in particolare di Canale 5, è diversa per tutti i programmi. Oggi ad esempio inizia la nuova edizione di Pomeriggio 5 mentre per vedere di nuovo in tv Federica Panicucci e Francesco Vecchi con Mattino 5 bisognerà attendere la prossima settimana. E vale lo stesso per Uomini e Donne, ad esempio. E i programmi del fine settimana quando iniziano? Il week end di Canale 5, come vi abbiamo già raccontato in questo ultimo mese, cambia pelle. Se il sabato resta tutto uguale, si cambia decisamente alla domenica. Fuori Barbara d’Urso e dentro Anna Tatangelo e Silvia Toffanin. La domenica pomeriggio di canale 5 sarà totalmente diversa dal passato. Dopo oltre 10 anni di Domenica Live, si cambia rotta e si andrà in onda con una nuova puntata di Verissimo, la certezza, e poi con la novità, Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo che andrà in giro per l’Italia a mostrarci i matrimoni in era covid.

Il sabato pomeriggio di Canale 5: si riparte il 18 settembre 2021

Per quanto riguarda il sabato, la novità di questa stagione sta nel fatto che Amici riprenderà con qualche giorno di anticipo rispetto alla data di partenza classica. Ci sono stati anni in cui Amici debuttava persino a novembre, l’edizione numero 21 andrà invece in onda dal 18 settembre come sempre alle 14,10 su Canale 5. A seguire vedremo Verissimo che dovrebbe debuttare sempre il 18 settembre con Silvia Toffanin pronta a raddoppiare, come vi abbiamo già detto in precedenza.

La domenica di Canale 5 cambia volto: la rivoluzione Mediaset

Niente Domenica Live quindi per il pubblico di Canale 5 e a dire il vero bisognerà ancora capire nel dettaglio come sarà strutturata questa nuova domenica di Mediaset. Al momento non sappiamo di preciso le tempistiche dei vari programmi ( e non si sa ancora se ci saranno sulla rete anche delle soap prima della messa in onda di Scene da un matrimonio). Immaginiamo che nei prossimi giorni ne sapremo qualcosa in più. Il nuovo programma di Anna Tatangelo dovrebbe andare in onda dopo le 15 e dopo le 17 dovrebbe invece arrivare Verissimo che quindi, non dovrebbe scontrarsi con Mara Venier e la sua Domenica IN ma con Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. E sarà interessante anche capire come andranno gli ascolti di Verissimo che al sabato regala numeri d’oro, saprà replicare anche alla domenica? E poi altra domanda che i telespettatori si stanno ponendo: vedremo una puntata di Verissimo gemella di quella del sabato o cambierà la formula? Dobbiamo aspettare ancora due settimane per capire cosa succederà. Noi siamo molto curiosi, e voi?