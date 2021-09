Pamela Petrarolo difende Non è la Rai e Boncompagni ma attacca Laura Colucci

Pamela Petrarolo è una delle storiche ragazze di Non è la Rai, lei è nel gruppo di chi oggi festeggia i 30 anni del programma che l’ha resa famosa. E’ Pamela tra le prime a difendere Non è la Rai e Gianni Boncompagni dopo le accuse di Laura Colucci. A sua volta accusa l’ex collega di parlare solo adesso che Boncompagni non può più difendersi, sicura che lo faccia per avere il suo momento di spazio. Le parole della Colucci l’hanno offesa perché Laura ha parlato di “cose vomitevoli” che non avrebbe voluto vedere aggiungendo dettagli, pronta anche a fare nomi, a scrivere un libro su quel periodo. Per Pamela Petrarolo quello è stato il periodo più bello della sua vita e sarà sempre riconoscente al regista e ideatore.

Pamela Petrarolo contro Laura Colucci: al funerale di Boncomapgni c’era anche lei

“Quel che ha detto la signora è di cattivo gusto: dovrebbe farsi un esame di coscienza”. Il trentennale di Non è la Rai viene rovinato dalle polemiche ma chi dice la verità?

“Sono stata molto fortunata a far parte di un contesto come quello, dove a capo di tutto c’erano due geni che hanno creato un fenomeno del quale dopo 30 anni ancora si parla. Quell’esperienza rimarrà sempre nel mio cuore e a loro io sarò sempre riconoscente. Ho mantenuto tante amicizie con le ragazze e siamo tutte d’accordo: ogni volta che ci vediamo, ricordiamo con gioia i momenti vissuti insieme” Pamela non capisce il senso delle parole dell’ex collega, perché dopo 30 anni.

“A Non è la Rai, come in tanti altri ambienti, sono state le persone a scegliere di fare qualcosa rispetto ad altro. Per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita, poi quello che ognuno sceglie di fare tra le mura di casa sono affari suoi. Le scorciatoie ci sono sempre state da che mondo e mondo, io parlo per me e posso dire che in quegli studi ho sempre respirato un’aria pulita”.