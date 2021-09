Gli ascolti del mattino e lo sciopero in Rai: i dati auditel del 13 settembre 2021

Avremmo dovuto commentare le prime sfide di questa stagione ( anche se Mattino 5 andrà in onda solo la prossima settimana) ma così non sarà visto che ieri, 13 settembre 2021, uno sciopero delle maestranze Rai ha impedito la messa in onda di alcuni programmi del day rime della prima rete. Come sarà andata quindi questa giornata parecchio singolare in termini di ascolti? Innanzi tutto ricordiamo quello che è successo: sin dalle 7 la giornata di Rai 1 è iniziata nel peggiore dei modi, con la decisione di non mandare in onda, a causa dello sciopero UnoMattina. Al posto del programma in diretta, sono andati in onda degli spezzoni, una sorta del “meglio di”. Si pensava poi che Storie Italiane sarebbe andato in onda ma neppure il programma di Eleonora Daniele ha potuto debuttare. Anche in questo caso, su Rai 1 abbiamo visto il meglio di, mentre su Canale 5 arrivava Morning News e poi la nuova edizione di Forum ( che teoricamente quindi, dovrebbero avere vita facile). Gli ascolti di Canale 5 dovrebbero probabilmente crescere anche grazie ad altre assenze, visto che su Rai 2 non è andato in onda I Fatti vostri e su Rai 3 non c’è stato Elisir. L’unico programma Rai a esser andato in onda, di quelli previsti dal day time della rete è E’ sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici, che come saprete, non si svolge negli studi di Roma. Insomma non si può parlare di vere e proprie sfide ma sarà comunque interessante capire come il pubblico avrà reagito a questo piccolo terremoto in Rai.

I debutti dell’autunno 2021: lo sciopero della Rai cambia tutto

Gli ascolti di UnoMattina “il meglio di”: i dati del 13 settembre 2021

Gli ascolti di Storie Italiane “il meglio di”: i dati del 13 settembre 2021

Gli ascolti di E’ sempre mezzogiorno: i dati dell’esordio di Antonella Clerici

E adesso passiamo agli ascolti dei programmi Mediaset per capire chi ha vinto questa prima strana sfida.

Gli ascolti di Morning News puntata del 13 settembre

Gli ascolti di Forum : l’esordio del 13 settembre 2021

