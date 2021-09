Vittorio Garrone regala una carriola di fiori ad Antonella Clerici

Ennesima dichiarazione d’amore di Vittorio Garrone per Antonella Clerici con la carriola di fiori che le ha regalato oggi in occasione della prima puntata di E’ sempre mezzogiorno. I nuovi inizi emozionano sempre e se Antonella Clerici ha paragonato la prima puntata del suo programma alla scuola che da oggi ritorna per tutti i ragazzi e i bambini, Vittorio Garrone non poteva mancare con il suo sostegno. Già ieri il compagno della Clerici era con lei negli studi di Rai 1 a Milano durante le prove, ma anche ieri sera era emozionato come lei e con lei. Tra le sue storie Instagram Garrone ha mostrato il bosco della loro casa, un po’ come la notte prima degli esami. Questo fa capire quanto sia grande l’emozione che la coppia riesce sempre a condividere.

Antonella Clerici felice e imbarazzata per i fiori in studio

E’ stato Alfio a portare i fiori in studio dopo averli sistemati in una carriola. Antonella Clerici non si aspettava di vederli lì e dopo un attimo di imbarazzo si è lasciata andare. “Posso dire una cosa personale? Questi fiori me li ha mandati il mio amore Vittorio! Grazie Vittorio”.

Lui c’è sempre accanto ad Antonella, la rende più forte perché amata, perché incoraggiata in ogni cosa, in ogni scelta. Lei ha cambiato vita per lui, si è trasferita da Roma ad Arquata Scrivia e non si è mai pentita. Insieme condividono le stesse passioni e la famiglia allargata che hanno creato è un esempio di vita che può solo insegnare. Occhi lucidi e ammirazione oggi per quella carriola piena di fiori colorati come la camicia che Antonella Clerici ha scelto di indossare per il ritorno in tv. Una partenza piena di allegria con una squadra già perfetta la scorsa edizione, anche se strada facendo qualcuno è rimasto a casa.