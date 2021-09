Tutto pronto per E’ sempre mezzogiorno, alle prove anche Vittorio Garrone

Appuntamento alle 11:55 con E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici e i suoi collaboratori sono tutti pronti dietro le quinte dopo le prove di ieri. E ieri a seguire che tutto andasse per il meglio e a dare il suo sostegno ad Antonella Clerici c’era anche Vittorio Garrone. Mentre Uno Mattina e Storie Italiane, hanno dovuto rimandare la prima puntata a causa di uno sciopero sembra che per E’ sempre mezzogiorno non sarà così. E’ ancora presto per dirlo, lo sciopero in Rai potrebbe bloccare tutto anche pochi minuti prima del via ma al momento al trucco e parrucco si danno gli ultimi ritocchi. C’era aria di festa dietro le quinte del programma del mezzogiorno che quest’anno attende gli stessi risultati della prima edizione. Questa mattina Antonella Clerici ha accompagnato Maelle a scuola per il primo giorno della seconda media, poi si è diretta a Milano e a breve la vedremo apparire dalla sua cucina.

E’ sempre mezzogiorno, la prima puntata con i protagonisti più attesi

Zia Cri, Fulvio Marino, Evelina Flachi, Daniele Persegani, sono già tutti pronti mentre Antonella Clerici sui social mostra i dettagli della sua nuova cucina. Angela Frenda avvisa che lei ci sarà ogni martedì con le sue storie d’amore. Ivano Ricchebono accanto a Vittorio Garrone dà appuntamento a tutti mentre sistema le ultime cose in cucina, lui è tra i più precisini ai fornelli.

Giornata ricca di emozioni per tutti ma il pubblico resta in attesa per sapere se davvero oggi andrà in onda la prima puntata di E’ sempre mezzogiorno o se sarà tutto rimandato a domani. C’è un po’ di agitazione nelle sedi Rai ma la padrona di casa è a Milano e in questi ultimi continua a ripetere che tra pochissimo andrà in onda. Intanto, Evelina Flachi distribuisce ai suoi colleghi le barrette salutari per tornare in forma dopo gli eccessi dell’estate. Appuntamento alle 11:55 su Rai 1!