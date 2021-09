Antonella Clerici accompagna Maelle a scuola prima di debuttare su Rai 1

Che giornata impegnativa per tutti i genitori oggi! Si ricomincia, finalmente i nostri bambini e i nostri ragazzi possono tornare a scuola. Tra oggi e mercoledì quasi tutte le classi di Italia torneranno a riempiersi e siamo davvero felici che tutto questo possa succedere, dopo gli ultimi complicatissimi due anni. Ed è felice di poter accompagnare a scuola sua figlia anche Antonella Clerici che oggi debutterà su Rai 1 al timone della seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno ma che prima ha fatto un salto a Novi Ligure per accompagnare in classe la sua Maelle. Primo giorno di seconda media per la figlia della conduttrice e del suo ex Eddy Martens. “Primo giorno di scuola per entrambe” ha scritto la Clerici scherzando sui social, visto che anche per lei oggi, è un po’ come il primo giorno, il ritorno in diretta in tv!

Antonella Clerici accompagna Maelle a scuola: primo giorno per entrambe

La conduttrice si mostra quindi sorridente sui social, con mascherina a coprirle il volto mentre accompagna Maelle a scuola. Inizia per lei e per milioni di ragazzi e ragazze in Italia, quello che ci auguriamo possa essere un anno totalmente in presenza.

Postando una foto di Maelle che si appresta ad avvicinarsi a scuola con il suo zaino in spalla, la Clerici ha commentato: “A grandi passi vs il primo giorno di scuola… 2 media, vai amore mio. Con l’emozione di tutte le prime volte, con le amiche che ti accompagneranno in questo cammino. Per ogni mamma sarete sempre le nostre bambine“. Pochi giorni fa in una intervista per la rivista Gente, la Clerici aveva confidato di essere molto esigente con Maelle sulla scuola. Pretende massimo rigore da sua figlia e se c’è una cosa sulla quale non transige, è appunto l’istruzione. Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a tutti i bambini, i ragazzi e i genitori che oggi iniziano questa nuova avventura. E chiaramente anche a docenti e personale scolastico!