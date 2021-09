Diletta Leotta spera di tornare con Can Yaman: “Adesso siamo lontani”

E’ molto tesa Diletta Leotta nello studio di Verissimo e lo diventa ancora di più quando si parla d’amore, di Can Yaman. Arriva il momento atteso della sua intervista, quello che riguarda Diletta Leotta e Can Yaman: stanno ancora insieme? “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, forse è questo, ed è stato un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, innamorati e hanno cercato di vivere questa passione enorme. Pensa una siciliana e un turco che tipo di mix. Siamo tutti e due molto passionali e tutto è stato molto veloce e quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso devi fare i conti con altro…”.

Diletta Leotta stupisce Silvia Toffanin, a Verissimo racconta tutto

“Mi piace condividere le foto ma poi c’è la vita reale e quella era difficile da tenere fuori e dividere la persona dal personaggio a volte era un po’ difficile ma la cosa che più mi è dispiaciuta è che qualcuno diceva che era un storia finta, a tavolino”. Diletta Leotta si chiede come possa essere possibile? “Come si fa a dire una cosa del genere perché l’amore ti capita e non è che puoi decidere e a me è capitato di innamorarmi…”. La Leotta è però ancora innamorata anche se con Can Yaman è finita da un po’ di tempo.

“Quando ti innamori davvero sei tu a perdere ed è vero io penso di essere innamorata e penso anche che quando sei innamorata un po’ perdi lucidità, perdi sicurezze, perdi la testa, il controllo, sono cose che a me non erano mai capitate fino ad ora e a volte perdi anche l’amore, può succedere”. Inizia la sua dichiarazione d’amore perché per la Leotta non è finita. “Per il momento non è un momento facile come penso può capitare a tutte le coppie, però in futuro non so cosa succederà, visto che l’amore è imprevedibile e non si può pianificare”.

Diletta prosegue intenzionata a dire tutto: “Mi auguro che si possa anche trovare un equilibrio nella quotidianità con se stessi, con me stessa e poi riuscire a dare questo equilibrio alla persona che ami ma penso che questo sia un momento giusto di riflessione che può fare bene a me e anche a Can. Adesso siamo lontani”.

La proposta di matrimonio c’era stata dopo un mese che si conoscevano, forse sono stati un po’ troppo veloci, è questo il pensiero di Diletta Leotta. Chissà se l’attore turco dopo le sue parole tornerà sui suoi passi.