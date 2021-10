Quarto Grado i casi dell’8 ottobre 2021: ultime sul caso Ziliani e Bartolotta

Una nuova puntata di Quarto Grado ci aspetta oggi 8 ottobre 2021 in diretta su Rete 4 e come sempre sono davvero tanti i casi di cui il programma di Gianluigi Nuzzi dovrà occuparsi. In questo nuovo appuntamento tanti i casi di cronaca che stanno interessando anche l’opinione pubblica. Nuzzi e Alessandra Viero, con tutta la squadra del programma di rete 4, torneranno a parlare dell’omicidio di Laura Ziliani. I tre presunti assassini restano in carcere ma non rispondono alle domande degli inquirenti e continuano a tacere. Non solo i soli, passando a un altro caso di cronaca, quello di Ardea dove la signora Graziella Bartolotta è stata uccisa, anche suo figlio ha scelto di non parlare. E anche lui resta in carcere con l’accusa di omicidio.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i casi che saranno trattati nella puntata di Quarto Grado oggi, 8 ottobre 2021.

Quarto Grado 8 ottobre 2021: le ultime sull’omicidio di Graziella Bartolotta

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento ad Ardea lo scorso 28 settembre. Gli inquirenti hanno arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi, con l’accusa di omicidio. L’uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente anche se contro di lui sembrano esserci dei pesanti indizi. Tra gli indizi, anche il suo dna ritrovato sotto le unghie di sua madre che a quanto pare avrebbe lottato per difendersi prima di essere uccisa, forse con un posa cenere.

Quarto Grado 8 ottobre 2021: le ultime sul caso Laura Ziliani





Al centro del programma anche la sconcertante vicenda di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica.

La svolta è arrivata dopo l’autopsia effettuata sul corpo della donna. Con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere sono state arrestate le sue due figlie, Silvia e Paola Zani, e il fidanzato di quest’ultima, Mirto Milani. Dal carcere i tre soggetti non commentano e restano in silenzio ma qual è il collante che li lega? Per chi indaga il ragazzo è il burattinaio delle due sorelle. Non si esclude tra l’altro, anche il possibile coinvolgimento di altre persone in questa vicenda.

“Quarto Grado” conferma l’intervento di esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

Sempre presente lo stretto rapporto tra “Quarto Grado” ai suoi telespettatori: una community online molto attiva – i quartograders -, che ogni venerdì posta in diretta via social.