Che sabato per Mediaset: ascolti record per Tu si que vales, ottimi Verissimo e Scene da un matrimoio

E alla fine la mossa per il sabato pomeriggio di Canale 5 si è dimostrata più che azzeccata visto che Scene da un matrimonio e Verissimo, regalano ottimi ascolti alla rete. Un super sabato, il 9 ottobre 2021 per Canale 5 con uno storico record, tra l’altro di Tu si que vales al 32 % di share. Il programma di Maria de Filippi era stato dato per spacciato qualche settimana fa, quando non aveva superato i 4 milioni di spettatori. Ma ieri sera Tu si que vales è stato visto da oltre 5 milioni di spettatori, regalando a Canale 5 una serata storica. Niente concorrenza per lo show di Maria de Filippi, visto che su Rai 1 è andato in onda un film visto da solo 2 milioni di spettatori; sabato prossimo arriverà Ballando con le stelle ma con questi numeri, Tu si que vales dovrebbe comunque farcela. Vedremo che cosa succederà.

Passiamo adesso ai numeri, che danno ragione a tutte le scelte fatte da Canale 5 per il sabato.

Gli ascolti del sabato sera: è record per Tu si que vales

Con 5.214.000 di spettatori e il 31,6%, il programma di Maria de Filippi che ha sempre al suo fianco i validi alleati, Scotti, Zerbi, Mammuccari ma soprattutto una strepitosa Sabrina Ferilli, vola sopra tutto e porta a casa numeri pazzeschi. Quasi 22 punto di share di differenza con Rai 1 che si ferma a 2.151.000 e il 10,9% di share con il film su Stanlio e Ollio.

Il sabato pomeriggio perfetto di Canale 5

Si parte con gli ottimi ascolti di Beautiful visto da 2.518.000 spettatori con il 15,57% di share

Buona anche la seconda per Anna Tatangelo con 1.991.000 spettatori e il 14,08% di share per Scene da un matrimonio che tiene botta. Resta sempre sulla sica Love is in the air con 1.707.000 e 14,21%. Fa altrettanto bene Silvia Toffanin che nella puntata di ieri a Verissimo non aveva grandissimi nomi per le sue interviste ma ha raccontato delle belle storie che fanno bene al cuore e ha comunque portato a casa un ottimi risultato. Per Verissimo 1.948.000 con il 17,61% nella prima parte e poi 2.011.000 con il 16,81% di share nella seconda parte.