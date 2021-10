Raimondo Todaro risponde sul ritorno di fiamma con Francesca Tocca: “Chiedilo a lei”

I fan di Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in attesa di seguire la puntata di domani di Amici ma oggi il ballerino era ospite di Silvia Toffanin. Per la puntata del sabato in collegamento con Verissimo Raimondo Todaro ha concluso la sua intervista con un attimo di emozione, gli occhi lucidi, il sorriso di chi vorrebbe urlare tutto ma non può dire nulla. Sembra che i due ballerini siano tornati insieme, che Raimondo Todaro e Francesca Tocca abbiano dimenticato la separazione, che abbiano messo tutto da parte, anche altri amori, e che abbiano capito che si amano ancora e che vogliono tornare ad essere una famiglia felice. Hanno una figlia, la piccola Jasmine che sta per compiere 8 anni e che forse diventerà una ballerina come mamma e papà e che di certo è la più felice di tutti nel rivedere la famiglia riunita.

Cosa ha risposto Raimondo Todaro sul ritorno con Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha sorriso, non ha risposto, non ha anticipato cosa vedremo nella puntata di domani di Amici, non ha voluto confermare con le parole ma l’ha fatto con il sorriso e spiegando che sono sempre le donne a decidere e che quindi bisogna chiedere a Francesca: “Hai chiesto alla persona sbagliata per questa domanda”. Un sorriso ancora più grande di Silvia Toffanin nell’immaginare un’intervista con Francesca Tocca.

Il prof di Amici e la ballerina professionista di Amici sono tornati insieme, quei sorrisi sono la conferma, ma per il pubblico e per Maria De Filippi occorre attendere domani. Vedremo forse un bacio, forse un passo a due. Chissà se il programma di Maria De Filippi ancora una volta è stato galeotto, forse sì. “Francesca nel nostro stile è la più brava ballerina che c’è…” è solo una delle tante dichiarazioni d’amore di Raimondo Todaro a sua moglie. L’amore è tornato.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".