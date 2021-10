Raimondo Todaro e Francesca Tocca bacio ad Amici 21 per suggellare la pace

A quanto pare nella puntata di Amici 21 in onda domenica, potremmo vedere qualcosa di molto romantico, o forse no. Non lo sappiamo perchè a leggere le anticipazioni del talent, si capisce ben poco dai toni e dai modi! Di cosa parliamo? Di Francesca Tocca e Raimondo Todaro che a quanto pare, si baceranno nella puntata di Amici che vedremo in onda domenica. Si sono già baciati a dire il vero, visto che la puntata di Amici 21 è stata registrata ieri pomeriggio. Una puntata speciale che ha visto anche Pio e Amedeo ospiti. E si deve proprio al duo comico, questo bacio tra Raimondo e Francesca. I due attori hanno infatti cavalcato l’onda del gossip, chiedendo ai due ballerini, quanto ci sia di vero nel riavvicinamento. E per avere le “prove” del nuovo amore che è risbocciato, Pio e Amedeo avrebbero chiesto al maestro di Amici e alla ballerina professionista un bacio pubblico che ci sarebbe stato.

Ormai da settimane si parla di questo riavvicinamento tra Raimondo e Francesca che due anni fa, avevano annunciato la fine del loro matrimonio.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca pace fatta?

Prima della puntata di Amici 21, potremmo forse scoprire come stanno davvero le cose, guardando sabato Verissimo. Infatti il nuovo coach del programma di Maria de Filippi, sarà tra i protagonisti del programma di Silvia Toffanin e ci aspettiamo che si parli anche della sua vita privata e del matrimonio con Francesca. Poi avremo modo di vedere questo bacio che sarebbe arrivato proprio nello studio di Amici 21. Una bellissima notizia per la coppia, se la felicità è infatti in un ritorno insieme, non possiamo che essere felici per Francesca e Raimondo che hanno anche una meravigliosa bambina. Forse dopo uno smarrimento, le loro strade si sono di nuovo incrociate, chissà!

