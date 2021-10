Romina Power: “Purtroppo sono una nonna a distanza e soffro”

Romina Power racconta la sua vita, a Verissimo non può non parlare dei suoi genitori, della malattia della madre, perché è lei che ha curato mamma Linda negli ultimi anni. Romina Power è nonna di tre nipoti ed è una gioia immensa, adora essere nonna ma soffre perché Cristel e Davor vivono in Croazia. Dal ricordo di sua sorella che non c’è più e che lei sente come la sua anima gemella all’amore che non è più arrivato dopo Al Bano, la splendida Romina Power ha confidato il dispiacere di essere così distante da sua figlia, dai suoi nipoti.

Romina Power a Verissimo

“Sono una nonna a distanza purtroppo come per i figli vorrei esserci di più ma sono lontana e soffri un pochino come nonna a stare così lontana perché non partecipi alla quotidianità, non te lo portano per due ore se devono andare a fare qualcosa e questo mi piacerebbe però mi mandano molte foto e filmati e poi appena possiamo ci vediamo” Romina poco dopo sorride ricordando quando diceva alla madre di Al Bano che era incinta. Nonna Jolanda avrebbe voluto avessero solo due figli perché poi era più lavoro anche per lei a casa. Non hanno mai avuto tate, sono state Romina e nonna Jolanda a crescerli.

Solo pochi attimi di tristezza nei racconti e nei ricordi di Romina Power che fa sorridere tutti riportando vecchi detti di sua nonna e le esclamazioni della suocera. Attimi di imbarazzo per Silvia Toffanin ma a Romina si perdono tutto, anche le parolacce perché detto in modo così semplice e ovviamente senza alcuna volgarità.

Da poco ha compiuto gli anni, le fanno gli auguri Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Loredana Bertè che la ricorda bellissima come oggi perché quando erano adolescenti sono state molto legate, erano amiche. Iva Zanicchi, Mauro Coralluzzi, persone a lei legate.

