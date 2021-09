Al Bano nonno per la terza volta: Cristel Carrisi mamma tris

Un annuncio molto emozionante quello che Al Bano ha fatto oggi da La vita in diretta. Il cantante, sarà protagonista di Ballando con le stelle 2021 e, come gli altri concorrenti, ha mandato un video di saluto ad Alberto Matano che oggi ha ospitato Milly Carlucci. Ma era tanta la gioia per la notizia che aveva da poco ricevuto, che ha voluto subito condividerla con i suoi amici! Cristel Carrisi, che è già mamma di due bambini, è diventata mamma per la terza volta. Ebbe si, Al Bano è diventato di nuovo nonno e ha svelato, nel video, anche il nome scelto da sua figlia per il terzo figlio che è arrivato pochissime ore fa. Anche Romina dal suo instagram non ha fatto direttamente gli auguri a sua figlia per l’arrivo del terzo nipotino ma ha condiviso alcuni aforismi sui nonni e ha fatto capire che era successo qualcosa di bello!

Terzo figlio quindi per Cristel Carrisi e Davor Luksic che si sono sposati nel 2016, dopo essersi incontrati per la prima volta a New York nel 2011. I due dopo le nozze, hanno sempre vissuto in Croazia, a Zagabria. Pochi mesi dopo le nozze, Cristel ha annunciato di essere incinta. Il primo figlio della coppia si chiama Kay Tyrone, con un omaggio al nonno, star internazionale. La seconda figlia invece è Cassia Ylenia, in questo caso, l’omaggio è tutto per la sorella scomparsa nel nulla.

E così Al Bano dopo aver annunciato anche il sesso del bambino che Cristel aspettava, ha rivelato anche il nome.

Nessun commento social invece da parte delle sorelle e dei fratelli di Cristel, almeno per il momento. Forse non si aspettavano che Al Bano avrebbe condiviso questa gioia con i telespettatori de La vita in diretta.

Cristel Carrisi mamma tris

Il cantante ha comunque rivelato che oggi sua figlia è diventata mamma per la terza volta e se non abbiamo capito male, ha anche fatto il nome della piccola, nata poche ore fa. Dovrebbe chiamarsi Chloe Ines, ma potremmo sbagliare visto che Al Bano era molto emozionato nel video e non si è capito benissimo. In ogni caso, non possiamo che fare i nostri migliori auguri a Cristel e alla sua famiglia per questo regalo speciale.