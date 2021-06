Al Bano rivela il sesso del terzo bebè: Cristel è incinta

C’è davvero un terzo nipotino in arrivo nella famiglia di Al Bano ed è il terzo figlio di Cristel Carrisi. Il cantante ha confermato la dolce attesa della figlia e ha anche rivelato il sesso del bebè. Dopo un maschio e una femmina per Cristel arriva un’altra bimba. E’ alla rivista DiPiù che il cantante di Cellino San Marco ha confidato che Cristel e Davor stanno per diventare ancora una volta genitori dopo la nascita di Kai che ha 3 anni e di Cassia che ha 2 anni. La coppia è sposata dal 2016, vive in Croazia, a Zagabria, ma appena possono Al Bano e Romina, separati, li raggiungono. Ogni tanto anche Cristel arriva in Italia con la sua famiglia. Ed è proprio a Pasqua in Puglia che ha dato la bella notizia a tutti.

AL BANO: “A PASQUA MIA FIGLIA ERA GIA’ IN ATTESA”

Si emoziona Carrisi parlando di sua figlia che sta per renderlo di nuovo nonno, racconta che era bellissima quando l’ha vista con il pancino. La nipotina dovrebbe nascere a settembre, Al Bano ha svelato anche questo, ma niente altro, non ha detto niente sul nome scelto per la piccolina. Chissà se sua figlia ha evitato di dirglielo per non farlo sapere a tutti o se il nome non è ancora stato scelto.

La figlia di Al Bano e Romina Power ha fatto di tutto per tenere il gossip lontano dalla sua vita, sa bene che se fosse rimasta in Italia la cronaca rosa l’avrebbe in qualche modo coinvolta. Suo padre è spesso al centro del gossip, soprattutto con Loredana Lecciso, a lei tutto questo non piace. Si gode la gioia della terza dolce attesa, a Zagabria con suo marito e i suoi figli è felice. Di recente si è anche laureata in lettere, come ha raccontato mamma Romina orgogliosa della sua terzogenita.