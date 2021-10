Mio fratello rincorre i dinosauri stasera su Rai 1: un film da vedere

State cercando la proposta migliore per la prima serata di oggi, 27 ottobre 2021? Se siete a caccia di un bel film, allora potrete sintonizzarvi su Rai 1 dove va in onda Mio fratello rincorre i dinosauri. Alessandro Gassmann reduce dal successo de I Bastardi di Pizzofalcone, sarà uno dei protagonisti di questa pellicola che vi consigliamo davvero di vedere, anche se avete dei bambini piccoli con i quali parlare di un argomento molto serio come la disabilità. Tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, “Mio fratello rincorre i dinosauri”, sarà in onda in prima visione mercoledì 27 ottobre su Rai1 alle 21.25.

Il film, diretto da Stefano Cipani e interpretato da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese, racconta la storia di Jack e di suo fratello Gio, con la sindrome di Down. Fin da piccolo Jack crede che suo fratello abbia dei superpoteri ma, ora che sta per andare al liceo, qualcosa cambia, soprattutto quando conosce Arianna, la sua prima cotta.

Mio fratello rincorre i dinosauri: la trama del film in onda oggi su Rai 1

Jack è un bambino molto sereno e felice, vive con i suoi genitori e ha due sorelle. Tutto cambia quando i suoi gli dicono che sta per arrivare anche un altro fratellino, un maschietto. I genitori di Jack spiegano a lui e alle sue sorelle che il fratellino sarà speciale e per la prima volta parlano della sindrome di Down. Inizialmente Jack è felice, perché crede che il fratellino sia una specie di supereroe, ma con il tempo capirà che i genitori gli hanno lasciato credere qualcosa di ben diverso dal reale. Gli anni passano e quando Jack frequenta la scuola superiore, inizia a mentire su suo fratello. Non vuole dire a nessuno di avere un fratello con la sindrome di Down, soprattutto ad Arianna, la ragazza che gli piace. Per questo motivo inizia a dire una serie di bugie che alla fine non riuscirà più a gestire. Ma perchè adesso Jack si vergogna del suo fratellino? Non solo, Jack arriverà a fare qualcosa di molto grave della quale si pentirà molto presto, arrivando a deludere moltissimo i suoi genitori, i suoi amici ma soprattutto suo fratello Giovanni che invece lo adora…

L’appuntamento con il film Mio fratello rincorre i dinosauri è per oggi alle 21,30 su Rai 1 in prima visione subito dopo una nuova puntata de I soliti ignoti con Amadeus.

