Le dure parole di Selvaggia Lucarelli su Mietta a Ballando: “Non lavoro con i non vaccinati”

Sono molto dure le parole di Selvaggia Lucarelli su quello che è successo con Mietta a Ballando con le stelle. La giornalista torna a parlare del caso da Piazza Pulita, la trasmissione di La7 a cui prende parte ormai da tempo. La Lucarelli è stata denunciata anche dal Codacons, dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle durante la quale ha chiesto a Mietta se fosse vaccinata. Domanda che da ormai mesi, viene fatta molte volte in tv da giornalisti e opinionisti ma che questa volta ha creato un vero e proprio caso. Eppure la Lucarelli ha solo chiesto a Mietta se fosse vaccinata, visto che aveva preso il covid in un programma in cui ci sono molti contatti tra tutti. Se è vero che in giuria si mantiene la distanza, i ballerini e i maestri nella sala delle stelle sono tutti insieme, e ci sono anche persone di una certa età. Proprio per questo forse, il vaccino sarebbe stata una condizione necessaria per la partecipazione a un programma come Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha spiegato che per privacy non lo si può chiedere, prendendo le difese di Mietta e attaccando anche chi ha creato questo caos. Questa volta però la conduttrice, non c’è sembrata molto coerente e non ha trovato l’approvazione del pubblico, anzi.

La Lucarelli dal canto suo, ha rispiegato i motivi per i quali ha chiesto a Mietta, che poteva poi decidere se rispondere o meno, se fosse vaccinata oppure no. “Quello che è successo dimostra che lei che non è vaccinata ha preso il Covid, il ballerino che balla con lei non l’ha preso. E’ rimasto circoscritto alla sua persona. Mi sembrava sbagliato far passare il concetto che una persona vaccinata avesse preso il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati. Mi sembrava importante ribadirlo” ha detto la giornalista.

Molte persone le hanno fatto notare, anche via social, che se questa è la sua posizione, dovrebbe quindi rinunciare a lavorare in un programma come Ballando con le stelle. A tal proposito non è tardato ad arrivare il commento della Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli da Piazzapulita torna sul caso Mietta

Domani sera andrà in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle e probabilmente ascolteremo in diretta le parole della Lucarelli e capiremo che cosa vuole fare. Intanto da Piazzapulita commenta: “Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi“.

