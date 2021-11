Imbarazzo a Storie Italiane per una frase del padre di Rubicondi: “Non accetto rimproveri”

Non era per nulla semplice gestire una intervista in diretta in questo momento e forse sarebbe stato meglio mandare in onda un contributo video piuttosto che mostrare in diretta il dolore del padre di Rossano Rubicondi. Il signor Claudio nella puntata di Storie Italiane in onda il primo novembre, ha cercato di parlare di suo figlio, ma il dolore è grande. Non era appunto facile e una frase, detta dal padre di Rubicondi, ha creato imbarazzo nello studio del programma di Rai 1. Eleonora Daniele ha provato a spiegare quello che era il rapporto difficile tra Rossano e la sua famiglia. Per molto tempo non si erano parlati, non hanno avuto dei rapporti. Claudio ha spiegato che in realtà, suo figlio non aveva un buon rapporto con suo fratello Riccardo. Lo definisce il più posato della famiglia, quello che dava consiglia a Rossano, consigli che però lui non voleva accettare. Ed è per questo che non è stato facile stargli accanto e che i rapporti si sono inclinati. “Ha fatto qualche particina al cinema, usciva con tutti, non si domandava se erano donne, uomini, gay” ha detto il padre di Rossano. Una frase che la conduttrice ha letto in modo discriminatorio e dalla quale ha subito voluto prendere le distanze. “Cos c’entra questo” ha detto la Daniele, in imbarazzo ma mettendo chiaramente anche in difficoltà il padre di Rossano. La conduttrice ha fatto notare che non si possono dire frasi di questo genere, e che ognuno è libero di vivere la propria sessualità come meglio crede per cui non può accettare che vengano dette nella sua trasmissione frasi di quel genere.

La frase del padre di Rossano Rubicondi che non piace alla Daniele

Anche a casa da alcuni spettatori ( ma non tutti), la frase pronunciata dal padre di Rossano, è stata letta dal pubblico come ha fatto la Daniele. Certo, è anche comprensibile pensare che in momenti così difficili, non è facile parlare e trovare le giuste parole per esprimersi. E infatti il padre di Rossano ha subito alzato i toni, rispondendo alla conduttrice. “Non accetto in questo momento rimproveri di nessun tipo” ha detto il padre di Rossano, che ha anche detto che si poteva quindi chiudere l’intervista. La conduttrice ha cercato di riportare la calma, passando la parola ad altri ospiti, per poi tornare a parlare con il padre di Rossano.

Dai social sono arrivati anche diversi commenti su questa vicenda. E diversi sono i punti di vista. C’è chi scrive: “Non credo che il papà di Rossano nel raccontare del figlio volesse essere discriminatorio. Spiegava solo quali fossero i motivi di attrito tra Rossano e uno dei sui fratelli. Ma la Daniele naturalmente non perde occasione per salire in cattedra e fare la maestrina!“. E anche: “Se andate in casa di una famiglia che ha perso un figlio, perché avete bisogno di riempire la mattinata, evitate di esasperarli.“

