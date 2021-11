Veronica Peparini attende la proposta di matrimonio di Andreas Muller

Veronica Peparini e Andreas Muller ospiti per la prima volta insieme a Verissimo, emozionati sul finale ma all’inizio confessano che lui è un po’ fumantino e che le loro litigate le sentono tutti i vicini. Sono sinceri, stanno insieme da 4 anni ma non è sempre stato semplice. Della differenza d’età non ne parlano nemmeno per un attimo ma spiegano che si sono conosciuti bene prima di capire che si erano davvero innamorati. La Peparini confida che credeva di essere innamorata di Andreas come allievo ma poi si è dovuta arrendere. E’ un passo che hanno fatto insieme ma il prossimo passo del matrimonio ci sarà o no? La Toffanin è curiosa e Veronica Peparini attende che sia Andreas a rispondere. Lui sorride, vorrebbe tanto, confida che lo desidera forse più lui che la sua compagna ma la realtà è che la proposta di matrimonio non è ancora arrivata.

La figlia di Veronica Peparini emoziona la mamma e Andreas

Andreas Muller spiega che non hanno tempo, che lavorano sempre, che lui desidera fare le cose in grande e perfette. La proposta arriverà ad Amici? La Toffanin propone di chiedere aiuto ad Alessandra Celentano per un passo a due.

Un messaggio della piccola Olivia emoziona entrambi. La scorsa edizione di Amici abbiamo visto la piccola danzare in prima serata, dolcissima. Per la sua mamma ha parole bellissime ma vuole tanto bene anche ad Andreas. Veronica ha due figli, le sue paure le ha confidate più volte, è molto più grande del ballerino ma si commuove oggi con le sue parole.

“Lei mi ha reso migliore e se oggi sono quello che sono lo devo tanto a lei e al nostro rapporto”. All’insegnante di danza e coreografa non serve altro, la dichiarazione d’amore di Andreas la rende sicura e felice: “Siamo importanti l’uno per l’altra”.

