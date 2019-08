Andreas Muller e Veronica Peparini estate d’amore in Sardegna (FOTO)

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller. Lei era la sua maestra di danza e lui un suo ex allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due sono innamoratissimi e ormai non si nascondono più. Già da qualche tempo, Veronica Peparini e Andreas Muller, hanno iniziato a postare sui social network alcune foto insieme accompagnate pure da romantiche dediche. Adesso i due ballerini si trovano in vacanza in Sardegna ma non sono soli. Insieme a loro ci sono anche i figli di lei, avuti dalla storia con Fabrizio Prolli: Olivia e Daniele.

Veronica Peparini e Andreas Muller fanno sul serio: le foto della vacanza di famiglia

Chi non credeva nella storia d’amore tra l’insegnante di Amici e il ballerino professionista del programma di Maria De Filippi dovrà probabilmente ricredersi. Andreas Muller e Veronica Peparini sembrano fare ormai sul serio tanto da essere andati insieme in vacanza con i figli di lei. E sui social network spuntano, infatti, teneri scatti di famiglia direttamente dalla Sardegna. Eccone alcune di seguito:

Andreas Muller e Veronica Peparini: tutti amano la nuova coppia della danza

Dopo le iniziali critiche sembra proprio che tutti stiano iniziando ad amare la coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini. A darne conferma sono i commenti sotto i post pubblicati su Instagram. Parole di affetto e apprezzamento da parte del popolo del web per la nuova coppia del mondo della danza. La Peparini e il suo, ormai, ex allievo sembrano sempre più uniti e innamorati convincendo il pubblico. Accomunati da amore e dalla stessa passione per la danza, forse molto presto vedremo la coppia in un progetto comune dopo la coreografia della hit Mambo Salentino dei Boomdabash e Alessandra Amoroso? Staremo sicuramente a vedere. E a voi piace questa coppia? Fatecelo sapere nei commenti.