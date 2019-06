Andreas Muller e Veronica Peparini coppia dell’estate: tutti pazzi per ballerino e maestra (FOTO)

Che Andreas Muller e Veronica Peparini siano una coppia ormai non è più un dubbio. Il ballerino e la maestra di danza si sono conosciuti all’interno della scuola dei talenti di Amici di Maria De Filippi. Dopo qualche anno dalla partecipazione di Andreas al talent show di Canale 5 arriva la conferma che Muller e la Peparini stanno davvero insieme. Sono ormai diverse settimane che Andreas e Veronica sono usciti allo scoperto pubblicando delle foto insieme sui social network che, piano piano, hanno confermato l’ipotesi dei fan.

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno insieme: lui risponde alla critiche sui social

La relazione tra il ballerino di Amici Andreas Muller e la sua insegnante Veronica Peparini ha però causato alcuni commenti poco piacevoli. Non tutti sembrano apprezzare la coppia nata grazie al talent show di Maria De Filippi. Il bel ballerino ha così deciso di rispondere ai commenti e alle critiche con uno sfogo direttamente su Instagram appena qualche giorno fa. Andreas avrà messo a tacere le malelingue? Sicuramente la coppia formata da Muller e Veronica Peparini è una delle coppie dell’estate e, forse, poco a poco, i fan di Amici e di Andreas stanno iniziando ad apprezzare il rapporto tra il ballerino e la sua insegnante di ballo.

Andreas Muller e Veronica Peparini ballano insieme e scatenano i fan: la coppia è inseparabile

Dopo le critiche, infatti, tra i commenti sui social network dei due professionisti nel ballo sembrano arrivare, finalmente, parole di apprezzamento e affetto per la coppia. Negli ultimi giorni, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno anche pubblicato un video dove ballano insieme, più in sintonia che mai. Si tratta della coreografia di Mambo Salentino, il tormentone estivo dei Boomdabash e Alessandra Amoroso. Coreografia che Andreas Muller e Veronica Peparini hanno studiato e montato fianco a fianco.

Il loro rapporto è quindi nato grazie alla loro grande passione in comune per la danza. Passione a cui ad oggi dedicano molto tempo insieme. Andreas e la Peparini non si nascondono più e noi non vediamo l’ora di vedere nuove foto dei due insieme! Vi piace la nuova coppia dell’estate?