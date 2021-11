Andrea Nicole in lacrime: “Sono stata il più grande dolore dei miei genitori”

E’ stato un momento davvero molto forte quello visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 11 novembre 2021. Spesso sentiamo parlare di leggi, di cose da fare nelle scuole, di cose da dire. Forse quello che è stato fatto quest’anno a Uomini e Donne con Andrea Nicole, vale più di mille dibattiti in tv inutili, visto che poi in concreto si fa ben poco. Quello che serve è la normalità di due ragazzi che si baciano, che si confidano. La storia di Andrea Nicole grazie a Maria de Filippi è un esempio per tante ragazzi o ragazze che come lei hanno affrontato un percorso, o per chi deve ancora farlo e cerca di capire cosa potrebbe succedere. Se ne parla forse poco della scelta di Maria de Filippi, scelta coraggiosissima che dimostra, grazie agli ascolti di Uomini e Donne, di come il pubblico non si scandalizza anzi. Il pubblico comprende, cerca di capire, impara tanto dalle parole di una persona come Andrea Nicole. E quello che abbiamo visto oggi serve davvero ancora di più a comprendere il percorso di un essere umano a prescindere dal genere. E quando si parla di temi da trattare nelle scuole, forse non ci vorrebbe tanto, ma una puntata come quella di Uomini e Donne di oggi basterebbe. Perchè anche ascoltare una ragazza così giovane dire che ha pensato di non farcela, di non vivere abbastanza intrappolata nel corpo che non sentiva suo, è quello che si dovrebbe fare.

A Uomini e Donne le parole di Andrea Nicole che commuovono tutti

Andrea oggi è una donna forte ma fragile, capace di arrivare al cuore. Ma non può dimenticare la grande sofferenza che ha provato e anche tutto il dolore che ha dovuto assorbire pensando di essere persino un peso o una delusione per i suoi genitori: “Non mi vergogno a dire che in alcuni momenti ho pensato che non sarei arrivata alla fine. Non me ne vergogno, l’ho sentito sulla mia pelle. Mi è capitato di pensare che forse non ne valeva la pena continuare a combattere. Mi dispiace che mamma lo scoprirà così, però quando ti rendi conto di essere stata il più grande dolore dei tuoi genitori è una cosa molto forte.“

Siamo sicuri che i genitori di Andrea Nicole non potrebbero essere più orgogliosi di lei.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".