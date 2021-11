Tommaso Zorzi e Stanzani pensano già al futuro, al per sempre insieme

La loro storia d’amore è partita subito, un colpo di fulmine per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani. L’ex gieffino l’aveva visto ad Amici, poi a Verissimo ma sempre dallo schermo. E’ stato lui a fare il primo passo e adesso confida che è un investimento a lungo termine. E’ la dichiarazione d’amore di Zorzi che si commuove e fa piangere anche il ballerino. Zorzi più spavaldo, Stanzani più timido. “Avevo paura, era appena uscito da Amici ma prima ero un ragazzo come tanti che andava a scuola” e ammette l’ansia ma quando ha visto Tommaso ha capito subito che poteva fidarsi. Dalla Puglia alle Eolie e poi due settimane in montagna, la loro estate è stata perfetta. Stanno insieme da 6 mesi, il 7 maggio è la loro data. Teneri ed innamorati, Zorzi e Stanzani si commuovono vedendo le immagini della loro storia d’amore.

Zorzi e Stanzani a Verissimo

Dalla repulsione a pelle per le coppie mielose al loro romanticismo, si meravigliano entrambi perché pensavano di non essere così romantici e invece è la realtà, sono innamorati e lo ripetono con gli occhi e con i gesti.

Tommaso Stanzani è il ballerino di Amici che abbiamo adorato durante la sua partecipazione al talent e continuiamo a farlo per la sua danza, per la sua dolcezza. Ha vissuto benissimo la sua adolescenza ed è raro sentirlo dire. A 14 anni Tommaso ha sentito il bisogno di raccontarsi e i suoi genitori sono sempre stati aperti, affettuosi.

Zorzi ricorda l’esperienza al GF Vip, l’amicizia con Francesco Oppini. “Rimane un bellissimo ricordo, una bellissima pagina che mi ha segnato. Non rinnego nulla di quello che siamo stati io e Francesco ma ad oggi non c’è nessun rapporto”. Non si sentono da questa estate, non c’è però nemmeno rancore né astio. Ha invece incontrato per caso Alba Parietti e si sono parlati. Tommaso pensa che prima o poi la farà quella telefonata. “Al GF Vip ci sono stati tre mesi di convivenza intensa e poi purtroppo i rapporti si sono congelati”. Non rinnega l’affetto, ci sono i sorrisi quando ricorda o vede un video loro sui social ma non si parlano dall’estate.

Tra i loro progetti quello di vivere in campagna ma lo faranno più in là negli anni, è il loro sogno.

