Tommaso Stanziani pubblica la prima foto romantica con Tommaso Zorzi

Non stiamo rivelando nessuno segreto! Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani sono una coppia ormai da più di un mese ma oggi è arrivata dai social la prima foto ufficiale della coppia, se così possiamo dire. Mentre il vincitore del Grande Fratello VIP aveva già postato on line delle immagini insieme all’ex di Amici, sul profilo instagram del ballerino non c’era ancora quella che si può definire come “la prima foto di coppia”. Ma adesso è arrivata, per la gioia dei tantissimi fan felici di vedere quanto amore sia sbocciato in così poco tempo. Nonostante i tantissimi impegni, Tommaso Zorzi e Tommy sono davvero inseparabili. Cercano di passare più tempo possibile insieme e regalano anche storie epiche, romantiche ma spesso divertentissime a chi li segue. Dopo le prime volte a Milano e Bologna, ci sono stati poi i viaggi, il lavoro per Battiti live e la vacanza in Salento per la coppia. E tanti altri momenti da vivere insieme, incluse le presentazioni ai parenti! Insomma qui si fa sul serio. E pensare che era iniziato tutto con una battuta di Tommaso Zorzi, che dopo il GF VIP aveva visto per la prima volta Tommaso ad Amici una volta fuori dalla casa più spiata di Italia, senza risparmiarsi complimenti…E a quanto pare anche il ballerino ha ricambiato le attenzioni di Tommaso e oggi sono felicissimi insieme.

Quanto amore per Tomaso Zorzi e Tommaso Stanziani

Dopo le prime foto insieme a maggio, i due ragazzi non hanno mai parlato molto della loro vita privata. Ma era chiaro che stesse sbocciando un grandissimo amore. E infatti oggi sono più felici che mai insieme. Benedetti anche da Aurora Ramazzotti, migliore amica di Zorzi, e ritrovata, diciamo, dopo il litigio che li aveva tenuti lontani per mesi. E chiaramente tutti i fan della coppia sono pazzi di gioia e fanno il tifo per i due Tommaso augurando alla coppia tutto l’amore del mondo.