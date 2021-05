Tommaso Zorzi beccato con Tommaso di Amici 20: amicizia o c’è di più? (FOTO)

Dopo la sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi ha finalmente trovato l’amore? Questa settimana la rivista Chi pubblica delle nuove foto che mostrano l’opinionista dell’Isola dei famosi al fianco di un altro volto amatissimo di Mediaset. Parliamo di Tommaso Stanzani protagonista di Amici 20. Durante la sua avventura nel talent di Maria de Filippi Tommaso si è certamente fatto notare ma non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni passate o presenti. Ha stretto molti legami di amicizia nella casa, si è molto avvicinato a Martina ma non ha trovato l’amore. Che questo incontro con Tommaso sia quello giusto? Una cosa è certa, il vincitore del GF VIP 5 non ha mai nascosto tutta la sua ammirazione per il ballerino di Amici 20 e ha spesso fatto anche pubblicamente grandi complimenti a Tommaso. E forse anche per questo i due si sono incontrati. Se ci sia solo una bella amicizia che sta nascendo o altro, questo solo loro possono saperlo.

I fan di Zorzi si chiedono però che fine abbia fatto l’ultima sua fiamma, visto che fino a qualche giorno fa diceva di essere in qualche modo legato a Lorenzo. Era solo un calesse?

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: le foto dalla rivista Chi

Sulla rivista Chi si legge:

Sabato Stanzani raggiunge Zorzi a Milano. I due trascorrono insieme una giornata di magnifico e raro sole meneghino fra i giardini di via Palestro e lo shopping in centro. Tommy & Tommy vengono sorpresi da “Chi” mentre si tengono per mano, si scambiano un tenero bacio, un sorriso, si passano le dita fra i capelli. Che succederà da qui in poi? Tommaso Stanzani è solo il primo pasticcino? Oppure Zorzi è perso e, magari, pure ricambiato?

In realtà come si vede dalle foto, non c’è una vera immagine che mostri i due mano nella mano, ma solo le loro mani molto vicine, per essere precisi! Certo tra i due sembra esserci un grande feeling anche se si sono conosciuti da poco. Commenteranno in qualche modo le foto uscite questa settimana sulla rivista Chi?

Che ne pensate di questa coppia, solo amici o amore che sta per sbocciare?