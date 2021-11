Jessica Morlacchi confida la sua solitudine, la stessa che prova Morgan

A Oggi è un altro giorno si parla ancora di Morgan, ospiti Alberto Matano e Rosanna Lambertucci, in difesa lei del cantante e lui di Selvaggia Lucarelli. Sul divano c’è anche Jessica Morlacchi ed è lei a far pendere l’ago della bilancia verso Morgan. La stima che nutre nei confronti di Marco Castoldi è immensa, l’ha già dimostrato nella puntata di ieri mentre lo guardava con gli occhi pieni di meraviglia durante l’esibizione. A Serena Bortone come sempre il merito di porre le domande giuste nel modo giusto, accomuna la fragilità di Jessica e di Morgan e la Morlacchi non si fa pregare per parlarne, vera come poche in tv. La cantante ex ragazzina prodigio confida: “Secondo me c’è tanta sensibilità e tanta solitudine che accomuna me e Morgan. Io sono piena di persone intorno ma dentro di me, e non mi vergogno a dirlo, mi sento molto sola. Secondo me questo ci accomuna e vedo in lui questa genialità che tira fuori nella sua arte”. E’ la fragilità di un artista e Jessica Morlacchi la comprende bene.

Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno

Non si nasconde, non l’ha mai fatto ma di certo non può sempre parlare del suo malessere. In passato Jessica ha sofferto molto, dopo il gran successo non è riuscita ad andare avanti, ha lasciato il palco, la musica, ha passato anni lontana da tutto e poi è tornata perché non si può perdere un’artista come lei, una voce come la sua.

Si continua a parlare della discussione tra Selvaggia Lucarelli e Morgan a Ballando con le Stelle, in studio con Serena Bortone tutti si chiedono perché questa polemica piaccia a tutti. Alberto Matano crede che ognuno si rivede in uno dei due protagonisti, scegliendo così da quale parte stare. C’è chi pensa che ormai questo sia il modo di fare di Morgan in ogni programma a cui partecipa. Chi crede che avrebbe bisogno di maggiore comprensione perché regala tanto al vero spettacolo e magari attaccarlo con certe espressioni sapendo che non reggerà non è la scelta migliore.

