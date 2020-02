L’uragano Jessica Morlacchi a La prova del cuoco ed è subito allegria (Foto)

Impossibile non sorridere quando in tv c’è Jessica Morlacchi e La prova del cuoco sembra proprio il posto giusto per lei (foto). Jessica è una cantante, lo sappiamo bene, tanti la ricordano giovanissima nel gruppo dei Gazosa e poi nel più recente Ora o mai più e ancora di più in Tale e Quale Show ma soprattutto nelle varie trasmissioni dove è ospite. A La prova del cuoco oggi ha seguito la lezione di Alessandra Spisni per imparare a fare la pasta fresca, le tagliatelle. Per lei anche l’impasto è complicato, sembra sia davvero una frana in cucina ma l’aveva già dimostrato in un’altra puntata del cooking show in cui era stata scelta per cucinare accanto a uno degli chef. Una vera sfida per Jessica Morlacchi che crede poco nelle sue capacità culinarie mentre non c’è dubbio che lei sia una delle più belle voci nel mondo della musica italiana.

JESSICA MORLACCHI TRA COMICITA’ E TALENTO SAREBBE PERFETTA IN UN SUO PROGRAMMA TELEVISIVO

Chissà se riuscirà mai a tornare al grande successo di quando era la cantante dei Gazosa, sappiamo di lei che ha dovuto superare anni difficili fatti di attacchi di panico e di addio alla sua adorata musica. Era davvero troppo piccola quando è stata travolta dai fan e dalla popolarità.

La pasta fresca tra le sue mani anche oggi è un bel disastro, meglio sentirla cantare ma allo stesso tempo incolla tutti allo schermo con la sua comicità, con il suo modo di prendersi in giro. In ogni caso ha talento, è una vera artista. Non ha un fidanzato da tre anni e non lo prenderà mai per la gola o forse un po’ alla volta potrebbe anche lei riuscire a fare meglio in cucina. Voi la immaginate in un programma simile a La prova del cuoco? Senza togliere il posto a nessuno Jessica Morlacchi potrebbe essere un nuovo personaggio.