Tutti parlano di Morgan e lui parla dai social: “Una schifezza, un vomito, clima di volgarità e incompetenza”

Oggi del caso “Morgan-Selvaggia Lucarelli” a Ballando con le stelle si è parlato sia a Storie Italiane che a Oggi è un altro giorno. Dopo gli ascolti in crescita dei programmi del day time di Rai 1 del 14 novembre, si è cercato il più possibile di spremere il limone. Della serie: il trash non ci piace, le sceneggiate neppure, vogliamo vedere altro, poi però quando scoppia il caso, ecco come tutti davanti alla tv si dissetano del sacro pattume televisivo che resta sempre lo stesso. Ha detto bene oggi l’attore di Cuori, Marco Bonini: se quello show sabato sera lo avesse fatto Memo Remigi, oggi staremmo parlando della sua dipartita dal programma. Perchè è proprio così, quando chiami Morgan, da lui ti devi aspettare tutto questo, lo spettacolo si, l’arte pure, ma dura ben poco. Perchè da Morgan ti devi aspettare anche che mentre Milly Carlucci cerca di fare da paciere, lui dai social, continua invece a lanciare bombe. Perchè Morgan è questo e lo sanno tutti nel mondo della televisione, solo che pensano di poterlo gestire e poi invece, dopo il botto iniziale, si ritrovano a raccogliere i cocci, quello che probabilmente succederà molto presto a Milly Carlucci.

Da Storie Italiane le parole di Milly Carlucci

E pensare che dopo la prima puntata eravamo tutti qui a dire quanto fosse stato bravo Morgan. Ci aveva illusi, come solo lui sa fare.

Le parole di Morgan da Instagram

Morgan quindi, quasi in contemporanea con il programma in cui la Carlucci diceva la sua, ha spiegato che l’indignazione per tutto quello che è successo è sacrosanta ma che va indagata . Che non si deve censurare ma si deve cercare di capire cosa sia successo. E quindi poi le nuove accuse: “Mi sono indignato perchè è una cosa inaccettabile, un sacrilegio avere a disposizione uno spazio di gigantesca visibilità in una rete di stato e anzichè usarlo in un modo educativo mettendo in scena uno spettacolo d’arte, si impone a milioni di persone un vomito. Con annesso pure il divieto di chiamarlo schifezza altrimenti rincarano la dose. Tutto il fiato che ho sprecato si poteva utilizzare per canzoni…Tutto il sistema è nel torpore. “

Non è ancora finita. Il ballerino di Ballando con le stelle 2021 ha continuato parlando del pubblico che si indigna, del canone che è sacrosanto ma dicendo che si debba rispettare la cultura. Poi ha parlato di clima di volgarità, di cattiveria e di incompetenza, di un programma in cui gli artisti vengono umiliati.

Vi avevamo detto che da qui a sabato ne avremmo lette e sentite di ogni e infatti, siamo solo a martedì sera e come detto questa mattina, la strada che porta al sabato sera è ancora lunga…Purtroppo per noi forse, visto che poi, si dovrebbe tutto chiudere in prima serata con la speranza di fare il botto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".