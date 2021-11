Milly Carlucci: “Cercherò di mettere Morgan e Selvaggia uno di fronte all’altra”

Tutti parlano di Morgan e Selvaggia Lucarelli, ognuno ha il proprio preferito e a Storie Italiane finalmente interviene Milly Carlucci. Anche Eleonora Daniele affronta l’argomento e dopo tutte le chiacchiere e la querela di Morgan al pubblico interessa sapere il punto di vista della conduttrice. Milly Carlucci tenterà di riportare l’armonia, di fare parlare Morgan e la Lucarelli per arrivare alla pace. “E’ divertente come argomenti di questo genere possano fare scattare polemiche che diventano nazionali e sanguinose ma questa è anche la testimonianza della passione che mi mettiamo, che ci mettono i concorrenti e la giuria”. Sono tutti appassionati ma interviene Luxuria che ricorda che la polemica l’ha innescata la Lucarelli, le sue prime parole nel giudicare il ballo del cantante sono state di una tribù che balla dopo avere leccato un rospo: “Come se si fosse alluso ai suoi trascorsi con alcune sostanze… che Morgan sta dimostrando di avere superato…”. Cosa non va giù alla Lucarelli? A Storie Italiane sembra che la difesa sia per Marco Castoldi.

Come risolverà la situazione Milly Carlucci?

La Lucarelli ha detto che non vuole più giudicare Morgan ma per la Carlucci sono parole che forse sabato, passata la rabbia, saranno dimenticate. “Sbollita la passione sabato spero si possa tornare a parlare dei passi di samba e dello spettacolo che ha fatto Morgan”. Alla Carlucci l’esibizione di Morgan e Alessandra Tripoli è piaciuta così tanto che confida che è questa la ragione per cui ogni settimana cercano di andare incontro alle richieste di Morgan perché sanno che di certo porterà in pista qualcosa di innovativo, arte, cultura e non il solito ballo… “Noi cerchiamo di evolverci e io cercherò di mettere Morgan e Selvaggia uno di fronte all’altra a fare la pace”.

Ci riuscirà? Il rischio è di peggiorare tutto ma Milly non ha intenzione di rinunciare a nessuno dei due. Sottolinea che stima la Lucarelli come donna, come giornalista e come giudice di Ballando. Stessa stima e affetto per Morgan. La padrona di casa resta neutrale, tutta colpa della passione.

