Record stagionale per Oggi è un altro giorno: effetto Morgan assicurato

Sui social si legge spesso che il pubblico è stanco delle polemiche, che si vorrebbero vedere dei programmi meno trash, più centrati. Poi però succede che nel sabato sera di Rai 1 si vede uno dei peggiori teatrini degli ultimi tempo tra insulti e offese ed ecco che tutti i programmi del day time delal rete che ne tornano a parlare, ne traggono beneficio. E mentre sulla bolla social corrono commenti di gente stanca di tutto il chiacchiericcio, i numeri crescono e i telespettatori anche. E’ il caso di Oggi è un altro giorno che nella puntata di ieri, 15 novembre 2021, dando spazio a Morgan che si è raccontato, ha raccontato le sue ragioni e ha mostrato anche il lato artistico insieme a uno strepitoso Memo Remigi, registra il migliore ascolto stagionale. Un record per il programma di Serena Bortone che supera i 2 milioni di spettatori. Non dimentichiamo però, che su Rai 2 non c’era Ore 14 e che il pubblico femminile, a cui interessa magari molto poco del tennis, potrebbe anche aver cambiato canale in assenza di Milo Infante.

In ogni caso, il programma di Serena Bortone vola alto e dà anche tempo a Morgan di spiegare quello che pensa della lite con Selvaggia Lucarelli e di annunciare a tutti che ha presentato una querela. Con toni, va detto, anche moderati grazie anche all’ottima conduzione di Serena Bortone che, abituata com’è alle sceneggiate dei politici, sa bene come gestire situazioni assai complesse.

Tra l’altro la conduttrice ha voluto ieri lasciare molto spazio ai due protagonisti di Ballando con le stelle che ci sanno fare con la musica e l’arte, regalando al pubblico di Rai 1 un momento speciale con Memo Remigi e Morgan che nulla aveva a che fare con le polemiche arrivate dalla pista del programma della Carlucci.

Record stagionale per Oggi è un altro giorno: i numeri del 15 novembre 2021

Oggi è Un Altro Giorno quindi, con la puntata di ieri, ha ottenuto un ascolto medio di 2.076.000 spettatori pari al 15.5% della platea. A seguire ottimo anche il risultato della soap Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.205.000 spettatori con il 19.2%.

Non arrivano invece grandi numeri dal pomeriggio di Rai 2 con un ascolto molto basso ( del resto in quella fascia oraria, non ci si potevano aspettare grandissime cose). Dalle 14.04 alle 15.45 – il torneo ATP di Torino ha raccolto 371.000 spettatori con il 2.8%.

