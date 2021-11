Allarme rosso per Verissimo: scambio di soap al sabato

Vi avevamo detto che i numeri di Verissimo al sabato, non erano troppo esaltanti, che il traino per il programma di Silvia Toffanin fosse ben diverso nel 2020, quando andava in onda dalle 14,10 Amici. E che ci sia un problema, se ne sono accorti anche in quel di Mediaset visto che da sabato si cambia musica. Se infatti è vero che il pomeriggio di Rai 1 non preoccupa Canale 5, almeno nella prima parte ( i dati di Dedicato sono disastrosi e grazie a Beautiful e a Scene da un matrimonio, Mediaset vince comunque la sfida) nella seconda, Italia sì e Marco Liorni insidiano Verissimo. Sabato scorso, pochissimi punti di share hanno separato il programma di Rai 1 da quello di Canale 5. E anche la notevole differenza che c’è tra la puntata del sabato e quella della domenica di Verissimo ( grazie al traino di Amici visto da oltre 3 milioni di spettatori) è da allarme. Verissimo da settembre a oggi, ha sempre vinto le sue sfide, sia al sabato che alla domenica, per cui la mossa fatta in queste ore e che si concretizzerà sabato, servirà solo a cercare di aumentare il divario che c’è tra Rai 1 e Canale 5.

Qui l’analisi dei dati del sabato

Fuori Love is in the air, dentro Una vita

Per il momento quindi, Mediaset cambia qualcosina nella programmazione del sabato, con la speranza che questa mossa possa servire. Come si può infatti vedere dalla Guida Tv ufficiale di Mediaset, da sabato 27 novembre 2021, vedremo dopo Scene a un matrimonio una nuova puntata di Una vita. Considerato che Una vita viene vista ogni giorno da oltre 2 milioni di spettatori, si spera che possa raccogliere anche al sabato pomeriggio, nonostante gli ascolti non brillanti del programma di Anna Tatangelo, lo stesso numero di spettatori in modo da dare un traino diverso da quello della soap turca, ferma a 1,6 di media.

Ci permettiamo anche di far notare, che gli ospiti nelle ultime puntate di Verissimo, non sono stati quelli che di solito Silvia aveva nel suo salotto. Generalmente c’era grande attesa almeno per un paio di interviste, che erano in qualche modo legate ai fatti della settimana. Pensiamo ad esempio a quello che il pubblico potrebbe volere: una intervista ad Ambra che parla di quello che è successo con Allegri, una intervista a Belen che commenta le voci sulla rottura con Antonino. E’ vero che Verissimo è un salotto dove si usano certi toni e si sceglie un certo registro, ma è anche vero che il pubblico ama il gossip e impiacciarsi dei fatti altrui, raccontando le cose giuste con i modi giusti, come la Toffanin ha già fatto in passato, forse si porterebbe una fetta di pubblico diversa davanti alla tv.

Se devi raddoppiare, non puoi solo fare una copia di mille riassunti ma dare anche altro al pubblico, con eleganza e stile, si può.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".