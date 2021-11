Gli ascolti del sabato, Dedicato non funziona: Canale 5 vince facile facile

E’ bastata davvero una mossa semplicissima a cambiare le sorti del fine settimana di Rai e Mediaset. E’ bastato capire che Rai 1 si stesse “scavando” la fossa da sola. La rete ha deciso di mandare in onda un programma che già aveva fatto flop, sia per numeri che per qualità, in estate, riproponendo Dedicato al sabato pomeriggio di Rai 1 e a Mediaset è bastato semplicemente comprendere che non valeva la pena sprecare un cavallo di razza come Amici, capace di fare il triplo degli ascolti ma immolare Scene da un matrimonio per la causa. Il risultato? Eccellente per Canale 5 che domina al sabato pomeriggio e anche alla domenica, riprendendosi dopo anni il pomeriggio che aveva perso. A pagarne le conseguenze su Rai 1 sicuramente Mara Venier e Francesca Fialdini che fanno il loro ma che non possono battere la concorrenza. Amici e Verissimo, sono davvero due ossi duri. Ma Serena Autieri è ancora lì al sabato pomeriggio, senza che ce ne sia poi un reale motivo. Perchè se la conduzione di altri attori, parecchio discutibili nel ruolo, può essere almeno giustificata dal fatto che non affossino i programmi con gli ascolti e non condannino la rete a perdere, allora si può anche dimenticare il loro essere inadatti. Ma se fai così male, così tanto male e continui ad andare in onda con un programma che non piace a nessuno, allora c’è un problema, un grosso problema.

Torniamo ai numeri e analizziamo i dati di ascolto del 20 novembre 2020 per il pomeriggio di Rai 1 e Canale 5.

Qui i dati del sabato sera

Gli ascolti del sabato pomeriggio: i dati del 20 novembre 2021

Il pomeriggio di Canale 5 inizia alla grande con il 15.8% e 2.452.000 davanti alla tv per vedere un nuovo episodio di Beautiful a seguire, il programma di Anna Tatangelo Scene da un matrimonio fa una media di 1.677.000 al 12.4% il tanto che basta per vincere facile contro Rai 1. A seguire poi, prima di Verissimo, si continua a tenere la stessa media con Love is in the air che totalizza un ascolto al 12./% di share con una media di 1,5 milioni di spettatori.

Su Rai 1 Dedicato, alla seconda puntata, non va oltre 1.482.000 di spettatori al 10,6 % di share. Numeri che non piacciono a nessuno. Migliora la situazione con Marco Liorni e il suo ItaliaSì! nella presentazione 1.510.000, 11,9% e nel programma 2.068.000, 14,2%. Canale 5 fa meglio di pochissimo per numero di spettatori ma stacca in share il programma di Rai 1. Verissimo infatti viene visto da 2.133.000, 17,3% e nei Giri di Valzer 2.169.000, 14,8%. Il traino debolissimo che ha Silvia Toffanin al sabato, non le permette di volare negli ascolti ma i numeri restano comunque più alti di Rai 1 e a quanto pare, per Canale 5, almeno per ora, va bene così.

