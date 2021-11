Ascolti sabato sera: Tu si que vales vola su Ballando con le stelle 2021

Penultima sfida per gli ascolti della prima serata del sabato sera tra Tu si que vales e Ballando con le stelle edizione 2021. Possiamo tranquillamente dire che questa stagione, ha visto la vittoria netta del programma di Canale 5. Dopo la sfida iniziale, con il primo tentativo di Ballando di agguantare il programma di Maria de Filippi, non c’è stata poi più gara. Il distacco tra Rai 1 e Canale 5 al sabato sera è parecchio evidente e per Milly Carlucci c’è stato poco da fare. Non è bastato cambiare i vari blocchi pubblicitari e cercare ogni tattica possibile, non sono bastate le polemiche, non è bastato neppure il caso Mietta. Il cast di Ballando di questa edizione, tra i più forti sulla carta e forse anche in pista, non ha comunque reso il programma di Rai 1 vincente. Ottimi restano gli ascolti per il sabato sera ma non tali da poter battere la corazzata di Maria de Filippi. Tu si que vales resta una certezza e con gli ottimi dati di ascolto di questa edizione, è sicuramente il programma più visto in questi mesi, e non solo su Canale 5. Su Rai 1 infatti, solo due fiction hanno fatto meglio.

Ma passiamo adesso ai dati di ascolto del 20 novembre 2021, con la penultima sfida tra Ballando con le stelle e Tu si que vales. Il programma di Canale 5 chiuderà infatti la prossima settimana con la finalissima.

Gli ascolti del sabato sera: i dati del 20 novembre 2021

Ballando con le stelle continua ad avere, a nostro avviso, un grandissimo difetto, come tutti i programmi Mediaset che finiscono all’una di notte. La lunghezza appunto. Non si può continuare a rivelare il nome del concorrente eliminato all’una di notte con un programma che inizia alle 20,35 è davvero inaccettabile. Bisognerebbe seguire di più l’esempio di Carlo Conti che ha dimostrato come con i tempi giusti e senza troppe polemiche sterili si possa portare a casa un ottimi risultato.

Tu si que vales vola con la semifinale su Ballando con le stelle

Trionfo per Tu si que vales vicino ai 5 milioni di spettatori per la semifinale. La puntata del 20 novembre 2021 è stata vista da 4.675.000 telespettatori e il 27,5%. E’ il programma di Canale 5 a vincere anche questa settimana con oltre 7 punti di share di distacco e 1 milione di spettatori in più rispetto al programma di Rai 1. Come già detto in queste settimane, inutili i confronti con il 2020 quando gli italiani erano costretti a casa tra coprifuoco e zone rosse. Lo si capisce sia dal numero di spettatori ( che erano molti di più lo scorso anno) ma anche dallo share che invece va meglio quest’anno rispetto a quella che è la reale platea. Ballando fa comunque il suo e gli ascolti sono in linea. Per la sesta puntata del programma di Rai 1 arrivano 3.607.000 e il 20,7%.

