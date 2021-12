Antonella Clerici malinconica, Maelle non sta bene: “Mi agito come tutte le mamme”

Antonella Clerici è davvero l’amica che ci invita nella sua cucina ogni giorno dal lunedì al venerdì. E come tutte le amiche si confida e racconta al suo pubblico che oggi è un po’ preoccupata per Maelle perché non sta bene. Già ad inizio puntata la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha confidato che sua figlia oggi è rimasta a casa, non è andata a scuola, nulla di grave, un’influenza come tante, un raffreddore, ma con il covid che ci preoccupa sembra che abbiamo dimenticato che ci si ammala quando è inverno, che l’influenza e i mal di gola in questo periodo e soprattutto per i ragazzi sono normali. Antonella Clerici come tutte le mamme è preoccupata, si nota la sua tensione ed è per questo, perché non sa nascondere, che lo racconta al suo pubblico del mezzogiorno.

Antonella Clerici preoccupata per sua figlia Maelle

“Sono sempre molto allegra ma ci sono giorni in cui ho un po’ di malinconia e oggi è uno di quelli. Non è successo niente ma succede sempre quando la mia bambina non sta bene e allora mi agito, un po’ come tutte le mamme” spiega la Clerici mentre osserva Natalia Cattelani che prepara il suo dolce per il Natale. Per fortuna oggi nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ci sono tante ottime ricette, piatti da assaggiare e Antonella Clerici non si fa pregare, perché come dice sempre quando si è un po’ giù del buon cibo, qualcosa di goloso, può farci sentire meglio.

Durante la diretta manda qualche messaggio a sua figlia Maelle. Lei è da sempre un’appassionata di cucina e ricette, la sua mamma sa che sta seguendo la trasmissione e le suggerisce di non perdere i dolci, soprattutto il pane dolce di oggi di Fulvio Marino. Di certo Maella metterà le mani in pasta mostrando ancora una volta che in cucina è già più brava della mamma.

